Челябинская область заняла третье место в турнире по шорт‑треку на спартакиаде

Победу в общем зачете одержали спортсмены из Санкт‑Петербурга

Сегодня, 12 февраля, завершились состязания по шорт-треку на Всероссийской зимней спартакиаде. В течение трех дней на льду «Уральской молнии» в Челябинске сильнейшие спортсмены страны разыграли 9 комплектов медалей. В последний день турнира состоялись мужская и женская эстафеты, победителями которых стали команды Санкт-Петербурга и Свердловской области.

Заключительный день состязаний по шорт-треку на Всероссийской зимней спартакиаде получился зрелищным. Зрители увидели полуфинальные и финальные забеги в женской и мужской эстафетах. И в первую очередь они ждали успешного выступления от наших девушек во главе с трехкратной чемпионкой спартакиады Екатериной Алдошкиной.

Финальный забег женской эстафеты получился драматичным. За первую позицию шла острая борьба между командами Санкт-Петербурга, Свердловской и Челябинской областей. Увы, она завершилась не в пользу хозяев соревнований. В одном из моментов судьи увидели нарушение со стороны южноуральской спортсменки. Сборная Челябинской области получила пенальти и осталась без медалей.

Шорт-трек. Женщины, эстафета

1. Свердловская область (Софья Бойцова, Анна Вострикова, Алена Крылова, Анна Овчинникова).

2. Санкт-Петербург (Анастасия Жеганова, Варвара Андреева, Арина Бахия, Ангелина Лоч).

3. Краснодарский край (Елена Серегина, Аделина Доколина, Светлана Тюленева, Мадлен Минасян).



В этом виде программы победу одержали спортсменки из Свердловской области. Серебряные медали завоевала команда Санкт-Петербурга, а замкнула тройку призеров сборная Краснодарского края. В аналогичной дисциплине среди мужчин победу одержала сборная Санкт-Петербурга, а ее лидер Владимир Балбеков завоевал свое третье золото на спартакиаде.





Шорт-трек. Мужчины, эстафета

1. Санкт-Петербург (Сергей Милованов, Владимир Балбеков, Максим Шевелев, Валентин Кобызев).

2. Башкортостан (Семен Елистратов, Лим Кабиров, Марат Тулибаев, Тагир Шайнуров).

3. Москва (Денис Айрапетян, Петр Котмаков, Денис Маторин, Максим Морозов).

В общем зачете соревнований по шорт-треку на Всероссийской зимней спартакиаде победу одержали спортсмены из Санкт-Петербурга. Второе место у команды Москвы, а замкнула тройку призеров сборная Челябинской области.

Итоговый зачет состязаний по шорт-треку среди субъектов РФ:

1. Санкт-Петербург — 2896 очков.

2. Москва — 2267 очков.

3. Челябинская область — 1996 очков.