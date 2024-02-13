Лыжница Вероника Степанова совершила подвиг на спартакиаде в женской эстафете

Спортсменка из Архангельской области отыграла 52‑секундное отставание от соперниц

Сегодня, 13 февраля, в Тюменской области завершилась лыжная женская эстафета на Всероссийской зимней спартакиаде. Спортивный подвиг совершила спортсменка из Архангельской области Вероника Степанова. Олимпийская чемпионка уходила на заключительный этап с 52‑секундным отставанием от тройки лидеров, но умудрилась опередить соперниц и принести своей команде золото, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Женская сборная Архангельской области считалась фаворитом соревнований в женской эстафете 4×7,5 км. Под знаменами команды выступают одни из лидеров сборной России. Однако сегодня спортсменкам старт не задался. На первых двух этапах эстафеты они отстали от тройки лидеров — сборных Тюменской области, Республик Коми и Татарстана. Преимущество лидирующей группы перед заключительным этапом составляло 52 секунды!

Однако у женской команды Архангельской области был козырь. На последнем этапе у них была заявлена лидер сборной России, олимпийская чемпионка Вероника Степанова.

Спортсменка смогла совершить невероятное! Стартовав на четвертой позиции, она на своем этапе не только отыграла 52‑секундное отставание, но и финишировала с 20‑секундным преимуществом перед соперницами. Она завоевала золото для своей команды, выиграв более 1 минуты (!) на своем этапе на дистанции 7,5 км.

Лыжные гонки. Женщины, эстафета 4×7,5 км.

1. Архангельская область (Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборвская, Вероника Степанова).

2. Тюменская область (Алиса Жамбалова, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина).

3. Татарстан (Дарья Непряева, Лидия Горбунова, Виктория Трошина, Анастасия Доценко).

Сегодня, 13 февраля, состоится также мужская лыжная эстафета 4×7,5 км. И здесь сборная Архангельской области также считается фаворитом соревнований. За эту команду побежит олимпийский чемпион, звезда мирового лыжного спорта Александр Большунов.