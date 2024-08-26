Три челябинских гиревика завоевали медали чемпионата мира

Золото и серебро везут домой также два ветерана гиревого спорта

Три челябинских спортсмена, воспитанники школы олимпийского резерва «Атлет», завоевали медали чемпионата мира по гиревому спорту, который завершился накануне в Кыргызстане.

Честь России и Челябинской области защищали мастера спорта международного класса Илья Ташланов, Вячеслав Плотников и Оксана Степанова.

По итогам выступлений Илья Ташланов (весовая категория 78 кг) завоевал золотую медаль в двоеборье, набрав 218 очков (толчок — 143, рывок — 150). Вячеслав Плотников (весовая категория 85 кг) завоевал серебряную медаль в двоеборье, набрав 226,5 очка (толчок — 121, рывок — 211). Оксана Степанова (весовая категория 63 кг) завоевала серебро в рывке: 178 подъемов.

Турнир проходил в городе Чолпон-Ата, на высоте 1 600 метров над уровнем моря, что повышает ценность завоеванных наград, поскольку в таких условиях выступать гиревикам достаточно тяжело.

Добавим, челябинские ветераны-гиревики тоже везут домой награды турнира: два золота и серебро. Александр Голубицкий стал победителем первенства мира среди ветеранов 1960—1964 годов рождения в двоеборье (237 очков за толчок + рывок) и серебряным призером за подъем в толчке двух гирь по 16 кг (116 очков); Галина Кривошеина поднялась на высшую ступень пьедестала за рывок гири 16 кг (187 очков).