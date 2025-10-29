Челябинские гиревики завоевали медали и выполнили мастерские нормативы

Южноуральские богатыри отличились на всероссийских соревнованиях в Чебоксарах

Успешно выступили на всероссийских соревнованиях по гиревому спорту в Чебоксарах атлеты Челябинской области. Четыре южноуральских богатыря во главе с Иваном Денисовым стали победителями соревнований, а еще два спортсмена впервые выполнили нормативы мастеров спорта по гиревому спорту, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

На турнире в столице Республики Чувашии в активе гиревиков Челябинской области аж 14 медалей. По две награды завоевали лидеры команды — многократный чемпион мира Иван Денисов (весовая категория свыше 95 кг) и Никиты Семенова (73 кг). У обоих атлетов в активе золотая и серебряная награды.

Победы также в своих весовых категориях одержали Андрея Клявлин и Роман Глазырин. Серебро у Тимофея Токарева, Светланы Уржумцевой, Ивана Кручинина, Ивана Охотина и Ульяны Ташлановой. Бронза досталась Владиславу Куликову, Ивану Бегашеву и... Альбине Вильдановой. Последняя, к слову, является супругой героя нашего материала Дениса Вильданова — известного силача и участника чемпионата мира по пощечинам.

Отметим, что Никита Семенов и Светлана Уржумцева на соревнованиях в Чебоксарах выполнили нормативы «Мастер спорта России по гиревому спорту».