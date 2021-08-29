Спортсмен из Челябинска с мировым рекордом завоевал золото Паралимпийских игр

Пловец Дмитрий Черняев не знал себе равных на дистанции 100 м брассом

Сегодня, 29 августа, на Паралимпийских играх в Токио челябинский пловец Дмитрий Черняев завоевал золотую медаль. Наш земляк выиграл заплыв на 100 метров брассом, установив новый мировой рекорд 1.31,96! Прежнее достижение было установлено бразильцем Даниэлем Диасом в 2012 году.

Для Дмитрия Черняева это уже третье выступление на Паралимпиаде-2020 в Токио. К сожалению, ранее ему не удалось стать призером соревнований. На дистанции 200 метров вольным стилем он показал 7-й результат, а в смешанной эстафета сборная России показала итоговый 6-й результат.

Однако для челябинца это не вызывало тревоги. Дело в том, что коронной дистанции Черняева является 100 метров брассом. Именно на эту дисциплину он и его личный тренер Михаил Уранов делали ставку на Играх в Токио. И именно здесь Дмитрий добился наивысших результатов, выиграв чемпионат мира-2019 в Лондоне.

В том, что он главный фаворит в этом виде программы в Токио стало ясно по итогам предварительных заплывов. Россиянин убедительно их выиграл и вышел в финал с лучшим временем — 1.33,42.

В решающем заплыве Дмитрий Черняев был на голову сильней соперников. С первых метров дистанции он захватил лидерство и с каждым метром дистанции его только увеличивал. На финишной прямой он соперничал уже не с соперниками, а с графиком мирового рекорда. И ему удалось его установить, показав 1.31,96!

Напомним, что ранее две золотые медали завоевала еще одна спортсменка из Челябинска. Валерия Шабалина в первый день соревнований победила на дистанции 100 метров баттерфляем, а 27 августа не знала равных на 200 метров вольным стилем.