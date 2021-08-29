Челябинская легкоатлетка завоевала бронзу Паралимпийских игр в Токио

Анна Сапожникова стала призером в прыжках в длину

Сегодня, на Паралимпийских играх-2020 в Токио в соревнованиях по прыжкам в длину бронзовую медаль завоевала спортсменка из Челябинска Анна Сапожникова. В финальных соревнованиях она показала результат 4,56 м, уступив соперницам из Китая и США.

Для 24-летней челябинской легкоатлетки это дебют на Паралимпийских играх. В финальных соревнованиях по прыжкам в длину среди женщин приняли участие 9 спортсменок. Главными фаворитами состязаний считалась чемпионка Паралимпиады-2016 китаянка Вэнь Сяоянь и американка Джалин Робертс. Обе спортсменки имели в своем активе прыжки за 5 метров.

Лучший результат у Анны Сапожниковой — 4,59 м, который она показала на чемпионате Европы в этом году. В Токио ей не удалось побить свой же рекорд. Самой лучшей стала первая попытка, где челябинка прыгнула на 4,56 м. В двух следующих попытках у нее был заступ, а в трех следующих улучшить результат не получилось.

Серебряным призером соревнований стала американка Джалин Робертс — 4,65 м. А уверенную победу с лучшим результатом сезона в мире одержала китаянка Вэнь Сяоянь — 5,13 м.

Отметим, что для Анны Сапожниковой выступление на Паралимпиаде-2020 не заканчивается. Она еще выступит в беге на 100 метров.