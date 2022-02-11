Россия на Олимпиаде: игра не главное, важен результат?

Хоккеисты сборной России гарантировали себе участие в плей-офф

Седьмой день на Играх-2022 в Пекине был богат на спортивные события. Не во всех видах программы центральными фигурами были российские спортсмены, но серебряную медаль все-таки они урвали. Спасителем команды выступил лыжник Александр Большунов, который после золота в скиатлоне ограничился серебром в классической гонке на 10 км. Одержали вторую «сухую» победу хоккеисты, однако игра команды оставляет множество вопросов и нареканий.

Сегодня нам было за кого болеть и переживать. И пришлось испытать всю гамму чувств и эмоций. Начнем с выступлений нашей Екатерины Ефременковой в шорт-треке. Увы, эта Олимпиада складывается не по тому сценарию, на который могла рассчитывать сама челябинская спортсменка.

На дистанциях 500 и 1000 метров в личных состязаниях она не добралась до полуфинальных забегов. Да еще и в эстафете нашу команду ждала неудача. Осталось надеяться и рассчитывать лишь на «полуторку», где челябинка чувствует себя вполне комфортно. Однако к этой Олимпиаде соперники подготовились здорово, а наша команда на их фоне выглядит, увы, не так уверенно, как этого хотелось бы. В общем, шансов завоевать медаль у Екатерины Ефременковой становится все меньше.

С переменным успехом в Пекине выступает и мужская сборная России по керлингу. Но здесь виден потенциал и резерв для усиления игры. В нашей команде, напомню, представлены два воспитанника челябинской школы керлинга — Сергей Глухов и Дмитрий Миронов. Сегодня утром они в равной и напряженной борьбе уступили швейцарцам, а вечером одержали уверенную победу над датчанами. Причем, соперники перестали сопротивляться при счете 2:10 уже в 7-м энде признали свое поражение, а матч доигрывать не стали.

В итоге у нас в мужском керлинге 2 победы и 2 поражения. Не бог весть какой результат, но надо учесть, что мы уже сыграли с сильными швейцарцами и действующими еще олимпийскими чемпионами из США. Да, в олимпийском турнире каждая из 10 команд представляет из себя угрозу. Но сам характер матчей и то, как ребята бились в них внушают оптимизм.

Наконец, о главном. В нашу хоккейную команду хочется верить из чувства патриотизма. Но не получается. Нет к ней той любви, которая была к нашей сборной на предыдущих Олимпиадах или чемпионатах мира. В прежние годы ждал матчи команды, садился у экрана телевизора или даже шел в спортбар с триколором на шее. А сейчас... Даже матч по ТВ досмотреть не в силах. Настолько она чужая, как будто и не наша вовсе. Уверен, что многие хоккейные болельщики испытывают схожие чувства.

Собранная из посредственных хоккеистов, с акцентом на оборону, да еще и в ущерб национальному чемпионату, она не может влюбить в себя огромную массу болельщиков. Тем более если показывает такой посредственный и унылый хоккей — с минимумом голевых моментов, креативностью в атаке, беспомощностью при игре в большинстве.

Два дня назад наши мучились с крепкими и неуступчивыми швейцарцами. С трудом, но наиграли на одну забитую шайбу, которой оказалось достаточно для победы. И еще ведь отскочили — соперники штанги обстучали, на штурм пошли в третьем периоде и едва не добились успеха. Ну ладно, можно бы списать на стартовое волнение. Сколько раз на крупных турнирах наша хоккейная дружина тяжело начинала, а потом потихоньку разгонялась. Но ведь и во втором поединке со швейцарцами мы увидели продолжение предыдущего матча с датчанами. Уныло, грустно и печально.

«По тому, как формировался состав было понятно, что сборная России будет играть в оборонительный хоккей. У нас в КХЛ большинство команд играет так, и мы сейчас пытаемся это показать на Олимпиаде. Но пока такая игра приносит результат, и это самое главное в первых матчах. Качество хоккея роли не играет», — высказал мнение хоккейный агент Шуми Бабаев в интервью «РБ Спорт».

С этими словами можно, конечно, и поспорить. Но согласиться с другим уважаемым экспертом вряд ли возможно. «Если сборная России выиграет все матчи 1:0 и победит на Олимпиаде, то никаких вопросов не будет», — высказал мысль Сергей Гимаев. Возможно, для многих результат важней игры. Но лично мне такая победа на Олимпиаде не принесет абсолютно никакого удовлетворения. Даже с учетом того, что игра со временем забудется, а результат остается.

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