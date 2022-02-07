Удивительная Олимпиада: хоккей в медицинских масках и триумф летающих лыжников

Итоги третьего дня соревнований на Играх-2022 в Пекине

Зимние Олимпийские игры только начались, а на них уже произошло столько удивительных и уникальных событий. Сегодня, 7 февраля, в центре внимание был скандальный хоккейный поединок между женскими командами России и Канады, яркая победа наших фигуристов в командном турнире и сенсационная серебряная медаль российских прыгунов с трамплина.

Утренняя программа олимпийских состязаний преподнесла российским болельщикам приятные и ожидаемые эмоции. Наши фигуристы ожидаемо взяли золото в командном турнире. Уверенно и закономерно. Еще перед началом состязаний было ясно, что в этом виде программы наша сборная безусловный фаворит. И даже первый день состязаний фигуристов, когда американцы обошли россиян, не должен был вводить в заблуждение. Уж слишком велика разница в классе между нашими спортсменами и остальными.

Впрочем, совсем скоро пришлось спускаться с небес на землю и ошарашенно наблюдать за тем, что происходило в другом ледовом дворце спорта. Там канадские хоккеистки устроили непонятное представление, отказываясь выходить на матч против россиянок. И все из-за того, что в их штаб не пришли данные о результатах тестов на коронавирус нашей сборной. Кстати, при том, что накануне в их команде был обнаружен коронавирус у одной из хоккеисток.

В итоге на игру они-таки вышли, как и наши, в медицинских масках. Надо ли говорить, насколько тяжело пришлось хоккеисткам обеих команд играть в таких условиях. Некоторые российские СМИ поспешили выдать материалы с громкими заголовками и претензиями в адрес канадской сборной. Как это часто бывает, не разобрались с ситуацией. Между тем, обвинять соперников в такой ситуации не стоило. Это подтверждают и комментарии тренеров и игроков, которые признавались, что не были инициаторами такого решения. Чуть позже выступила с заявлением и Федерация хоккея России.

«Решение о переносе начала встречи принято руководством Международной федерации хоккея и было связано с вопросами тестирования спортсменок обеих команд на коронавирусную инфекцию. Обе команды заблаговременно сдали тесты утром, в полном соответствии с регламентом турнира — до 9:00 по местному времени. Однако к назначенному времени начала матча (12:10) данные из лаборатории не поступили. Президент ИИХФ Люк Тардиф вместе с директором международной федерации по правовым вопросам Эшли Элерт приняли решение о переносе начала встречи на один час. Чтобы решить вопрос о проведении матча, представители обеих сборных совместно с ИИХФ применили меры дополнительной безопасности, договорившись об игре в масках», — говорится на официальном сайте Федерации хоккея России.

Что же до самой игры, то она, как и ожидалось, прошла при полном преимуществе канадской сборной. В женском уж слишком велика разница в классе между североамериканскими командами и остальными. Увы, россиянкам дать бой не удалось, хотя им и удалось забить гол престижа. Итоговый счет — 1:6. Впрочем, результат поединка не имел для нашей команды никакого значения — вне зависимости от результатов группового турнира сборная России выступит в плей-офф.

В других видах программы мы не без оснований рассчитывали, что смогут завоевать медаль наши женщины в биатлонной индивидуальной гонке. Однако россиянки «застрелились» на огневых рубежах, допустив необоснованно много промахов. Лишь Кристина Резцова сумела бороться до конца и, если бы не досадная осечка на третьем огневом рубеже, могла завоевать золото.

Сохраняли теоретические шансы на медали наши шорт-трекистки и конькобежки. Но в беге на «короткой дорожке» София Просвирнова и Елена Серегина не смогли пробиться в решающий забег, а на «полуторке» в классических коньках места в топ-6 разыгрывали между собой спортсменки из Голландии и Японии. Лучший результат из россиянок показала Елизавета Голубева — 7-е место.

Зато настоящую сенсацию сотворили наши «летающие лыжники». В командном турнире по прыжкам с трамплина никто и думать не мог, что россияне смогут побороться за медали. Но турнир стал преподносить сюрпризы. За нарушения технического регламента стали получать штрафные баллы фавориты соревнований — сначала аннулировали из-за проблем с экипировкой спортсменов Австрии, Германии и Японии. Так, наша команда в одночасье переместилась на третью строчку. А затем дважды (!) аналогичное наказание понесли норвежцы.

Сборная России завоевала серебряные медали в прыжках с трамплина. Впервые с 1968 года! Да, не обошлось без фарта, но без него в соревнованиях такого уровня не обойтись. Есть ощущение, что на этой Олимпиаде мы еще не раз станем свидетелями подобных казусов и сюрпризов. Хотелось бы только, чтобы от них мы оказывались в выигрыше. Но совершенно ясно точно — Игры-2022 в Пекине точно не заставят нас скучать.

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