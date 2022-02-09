Россия на Олимпиаде: теряем позиции, но все еще лидеры по количеству завоеванных наград

Наша команда в пятый день на Играх-2022 завоевала только бронзовую медаль

На зимних Олимпийских играх в Пекине в пятый соревновательный день российская сборная выступила неудачно, завоевав лишь одну бронзовую награду. Это отодвинуло нашу команду на 8-ю строчку в медальном зачете. Но она сохраняет за собой лидерство по общему количеству наград.

В том, что для сборной России будет не такой удачный день было ясно раньше. Сегодня было разыграно 6 комплектов наград и только в трех видах наша команда имела теоретические шансы завоевать медали. В лыжном двоеборье и горнолыжном спорте наши атлеты даже близко не могут приблизиться к мировым лидерам, а в состязания по фристайлу в биг-эйре россияне и вовсе не завоевали олимпийские лицензии.

Впрочем, переживать и болеть было за кого. Хотя бы потому, что начали свое выступление на Олимпиаде хоккеисты. Вот только радоваться их стартовому поединку вряд ли стоит. Ценой невероятных усилий, при посредственной игре наша команда с трудом обыграла пусть и крепкую, но скромную Швейцарию (2:1).

Наши внимание было также приковано и к выступлению южноуральских спортсменов. Помимо хоккеистов, провели свой первый поединок керлингисты. Нашей команде не повезло — в стартовом матче пришлось играть с действующими олимпийскими чемпионами из США. Однако Сергей Глухов, Дмитрий Миронов и их партнеры по команде сумели навязать опытному сопернику упорную борьбу. Десять эндов не выявили победителя, все решалось в дополнительном экстра-энде, где удача улыбнулась американцам. Тем не менее, игра российской команды порадовала — очевидно, что она способна бороться за высокие места и биться против любого соперника.

Непросто пришлось челябинской шорт-трекистке Екатерине Ефременковой. Мало того, что ей предстояло успешно выступить в личных состязаниях на дистанции 1500 метров, так еще и помогать российской эстафетной команде в беге на 3000 метров. С одной задачей наша землячка справилась, успешно преодолев квалификацию на «полуторке» — послезавтра, 11 февраля, она продолжит борьбу за медали в четвертьфинале. А вот в эстафетной гонке нашей команде не удалось выполнить задачу-минимум и выйти в финал. Полуфинальный забег девчата пробежали вроде бы и неплохо, но чуть-чуть не хватило для того, чтобы финишировать в числе двух лучших команд. Горькую пилюлю подсластил Семен Елистратов, завоевавший бронзу на дистанции 1500 метров.

Впрочем, все эти события ушли на второй план после того, как олимпийский Пекин взбудоражила новость о том, что у одной из фигуристок сборной России допинг-проба дала положительный результат. Чуть позже выяснится, что речь идет о самой юной участнице нашей команды Камилы Валиевой. Именно поэтому была перенесена церемония награждения победителей и призеров командного турнира, где, напомним сборная России завоевала золото.

Подробности ни Международный олимпийский комитет, ни Международный союз конькобежцев пока не сообщают. Нет никакой позиции и реакции со стороны Олимпийского комитета России. Сайт «Чемпионат» со ссылкой не собственный источник пишет о том, что «допинг-тест Валиевой показал наличие запрещенной субстанции в микро-дозе». При этом якобы доказано, что данная субстанция не оказывает влияния на улучшение спортивных показателей.

Нам остается ждать развития событий. Но звоночек тревожный. В случае если Камилу Валиеву дисквалифицируют, а у России отберут завоеванную медаль — это будет большим ударом не столько по всей нашей олимпийской команде, а репутации и имиджу всей страны. А, может быть, спорт в очередной раз хотят превратить в большую политическую игру? А наша спортсменка является лишь маленьким винтиком в сложном механизме работы страшного аппарата, конечную цель работы которого даже не хочется представлять.

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