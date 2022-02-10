Россия на Олимпиаде: без наград, но с деревянными медалями

Шестой соревновательный день принес нашей команде разочарования

Сегодня, 10 февраля, в шестой соревновательный день на Олимпийских играх-2022 в Пекине было разыграно семь комплектов наград. Российские спортсмены как минимум в четырех видах имели шансы завоевать медали. Но не получили ни одной. Зато опять стали собирать «деревянные» медали, то есть занимать четвертые места, в шаге от призового подиума.

Знатоки Олимпиад скажут наверняка: Россия — чемпион по «деревянным» медалям. Что на зимних, что на летних Играх наши спортсмены чаще других занимают самые обидные места в спорте, останавливаясь в шаге от призового подиума. Вряд ли стоит здесь искать какую-то закономерность. Скорее, стечение обстоятельств, из которого можно сделать другой вывод.

В современном мировом спорте у России хорошая и сильная команда. Есть глубина состава и достойный резерв, способный бороться за высокие места. Но нет в достаточном количестве ярко выраженных лидеров. Тех, кто реально может и должен биться за победу в соревнованиях любого ранга. Нынешняя Олимпиада еще раз подтверждает эту прописную истину.

Скажите, ну кто в нашей команде и в каком виде рассматривался как «железный» чемпион? Ну да, в фигурном катании можно заранее было сказать, что в смешанном командном турнире, женских одиночках и танцах на льду с высокой долей вероятности мы завоюем три золота. С высокой долей вероятности можно было предположить, что 1-2 победы мы одержим в лыжных гонках и биатлоне, но и здесь не все так очевидно. Мужской хоккей? Конькобежный спорт? Фристайл? Да, шансы есть, но, прямо скажем, их не так уж много. То есть в отдельно взятом виде можно завершить турнир с «баранкой», а можно и, скажем, с тремя золотыми медалями. В первом случае результат будет расцениваться как логичное положение вещей, во втором — как несомненный успех.

И совсем другое, если речь заходит о медалях других достоинств. Я про серебро и бронзу. Вот тут наши спортсмены среди претендентов чуть ли не в половине виде программы ОИ. Стоит ли удивляться тому, что в Пекине наша команда завоевала едва ли не больше всех наград, но с двумя золотыми держится в конце первой десятки. После сегодняшнего дня у нас 2 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых медалей. А теперь посмотрите на показатели возглавляющих зачет — команды Германии: 6 + 3 + 0. То есть 9 наград, 6 из которых — золотые! Немцам не нужно распыляться на все виды программы, им достаточно развивать «свои» козыри. Шутка ли — команда Нидерландов только за счет конькобежного спорта и шорт-трека может с легкостью опередить Россию в медальном зачете.

Сегодня мы вновь оказались в шаге от пьедестала. Лыжнице Наталье Непряевой не хватило 0,1 секунды, чтобы опередить бронзового призера в 10-километровой гонке. Команда саночников проиграла латышам 0,113 секунды, заняв итоговое 4-е место. Один неудачный прыжок лидера команды Ильи Бурова перечеркнул все надежды в смешанном турнире фристайлистов-акробатов. Хотя здесь сборная России действующий чемпион мира и считалась главным претендентом на золото.

Увы, что-то в нашей команде пошло не так. То ли удача отвернулась, то ли стечение обстоятельств, то ли аукнулось нервное напряжение вчерашнего дня, когда появилась информация о положительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой. Нет, конечно, еще рано впадать в упадническое настроение — впереди у россиян есть где и за что бороться. Впереди командные эстафеты в биатлоне и лыжных гонках, где наши спортсмены традиционно сильны. Спринтерские дистанции у конькобежцев (ох, как же хочется верить, что наша Оленька Фаткулина сможет показать отличный результат!). А еще скелетон, бобслей и хоккей...

Но звоночек тревожный прозвенел. Уже нет той эйфории, которая была вокруг нашей команды в первые дни Олимпиады. Нет того азарта и куража, которые придавали российским спортсменам уверенности. Теперь каждая завоеванная нашими атлетами медаль будет выстрадана, вымучена и добыта через кровь, боль и слезы. Им-то к этому не привыкать, но наши израненные сердца хотели бы другого.

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