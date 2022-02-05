Сборная России завоевала в первый день две медали на Олимпийских играх-2022

Итоги первого дня Игр в Пекине

Сегодня, 5 февраля, завершился первый медальный день зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Сборная России, завоевав серебряную и бронзовую награды, вошла в топ-10 в командном зачете. Призерами соревнований стали наша лыжная и биатлонная команда.

Первый соревновательный день на Играх-2022 был богат на события. Главным образом благодаря двум удивительным гонкам, которые подарили болельщикам женщины в скиатлоне и биатлонисты в смешанной эстафете.

Лыжная гонка среди женщин в скиатлоне таила в себе немало интриг. Главная из них сводилась к тому, сумеет ли опытная норвежка Тереза Йохауг вернуть себе чемпионский титул, который завоевала 12 лет назад в Ванкувере-2010. И сможет ли лидер российской команды Наталья Непряева побороться за золото с соперницами из Норвегии, Швеции и Финляндии.

Впрочем, одна из них, по сути, отпала уже после половины дистанции — Тереза Йохауг взяла такой мощный темп, с которым соперницы справиться не смогли. Норвежка стала уходить в отрыв и до самого финиша, кажется, не сбавляла скорости. Тяжело приходилось Наталье Непряевой, которая боролась не столько с соперницами, сколько сама с собой. Старт гонки ей явно не задался. Показалось, что она уже не сможет вмешаться в борьбу за медали. Но спортсменка сумела сохранить силы на финиш дистанции и вырвала-таки серебро, опередив австрийку Терезу Штадлобер.

Драматично складывалась гонка и в смешанной биатлонной эстафете. Первые два этапа наши девушки «завалили», не справившись с волнением. Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова по ходу выглядели вроде бы неплохо, но откровенно провалились на огневом рубеже. Справедливости ради отметим, что порывы ветра на стрельбище мешали всем участникам. Поэтому нет ничего удивительного в том, что по ходу гонки часто менялись местами лидеры.

Безупречно прошел свой этап Александр Логинов, который вывел Россию на первое место и передал эстафету Эдуарду Латыпову с небольшим гандикапом. Увы, удержать лидерство наш спортсмен не смог — лишь на финишной прямой его обошли норвежец и француз.

Увы, неудачно выступила в первых состязаниях наша команда по шорт-треку. В смешанной эстафете россияне допустили ошибку при передаче эстафеты и были дисквалифицированы. Не удалось нашим соотечественникам успешно пройти сито квалификации в беге на 500 метров. Среди них оказалась и челябинка Екатерина Ефременкова. Увы, она выбыла из борьбы за медали в этом виде программы. Впрочем, не лишним будет напомнить, что короткий спринт никогда не являлся «коронным» для нашей землячки. Южноуральская спортсменка по традиции лучше выступает на дистанциях 500 и 1000 метров.

Впереди еще почти две недели состязаний. Нет сомнений, что нынешняя Олимпиада подарит нам немало поводов для радости. Будем ждать старта мужского хоккейного турнира, надеяться и верить, что смогут показать лучшие для себя результаты южноуральцы в фристайле, керлинге и конькобежном спорте.