Сборная России в тройке сильнейших на Олимпиаде-2022 после двух дней соревнований

И на первом месте по количеству завоеванных наград

Второй соревновательный день на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине стал успешным для российской сборной. Наши спортсмены завоевали полный комплект наград, поднявшись на третье место в командном зачете, а по количеству завоеванных медалей сборная России вышла в лидеры.

Центральным событием второго дня соревнований стал, конечно же, триумф российских лыжников. В мужском скиатлоне уверенную победу одержал Александр Большунов, опередивший своего партнера по команде Дениса Спицова. Великолепное выступление наших лыжников получилось не благодаря, а вопреки всем обстоятельствам. Уж очень давно в этом виде программы россияне не брали медалей. А тут не одна, а целых две. Кроме того, по ходу всего предолимпийского сезона наших ребят преследовали неудачи и травмы. И все это на фоне побед сильнейшей в мире норвежской команды.

Все специалисты накануне старта находились в предвкушении яркой борьбы двух величайших лыжников — норвежца Йоханнеса Клебо и Александра Большунова. И ставки делали не в пользу россиянина. Но уже к середине гонки стало ясно — титулованный викинг нашему спортсмену не конкурент. В итоге их разделили аж 9 с небольшим минут — целая пропасть на соревнованиях такого уровня.

Приятно было видеть и то, как «вгрызался» за серебро Денис Спицов. Он эту медаль тоже заслужил. Хотя и сердце екнуло, когда на последнем круге россиянин совершил падение. И очень почему-то радостно, что бронзу завоевал финн Йиво Нисканен, а не хваленные норвежцы. Надо было видеть то, как представитель Суоми боролся с подкатывавшей на него волнами усталостью. Километров 15 он шел по дистанции на морально-волевых, с оскалом на лице, шаг за шагом превозмогая боль. Награда за старания и борьбу до конца — бронзовая медаль.

В женском могуле во фристайле Россия не брала медали с 1998 года — то есть пять Олимпиад в этой дисциплине наши спортсмены оказывались за чертой призеров. Тем удивительней было наблюдать за тем, как преодолевает барьер за барьером 19-летняя спортсменка из города Чусовой Пермского края. Анастасия Смирнова неожиданно для всех вышла в финальную шестерку, где сумела показать третий результат.

А в это время на стадионе для прыжков с трамплина сразу два россиянина боролись за медали. В виде спорта, где наша команда также давно не знает побед. Увы, Евгению Климову и Данилу Садрееву не хватило самой малости для того, чтобы сотворить сенсацию. В итоге — 5 и 8-е места соответственно.

Вообще, можно отметить приятную и важную закономерность — наши спортсмены в кои-то веки претендуют на высокие места в видах спорта, которые никогда не были «нашими». Может быть, эта Олимпиада послужит некоей отправной точкой для того, чтобы развивать дисциплины, в которых мы до недавнего времени были статистами. Если так, то к следующим зимним Олимпийским играм наша команда будет конкурентоспособной в большинстве видов программы.

Напомним, что вчера, 5 февраля, сборная России завоевала две медали — итоги первого дня соревнований.