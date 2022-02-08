Россия на Олимпиаде: неувядающий Вик Вайлд и вишенка на торте

Наша команда теряет позиции в медальном зачете, но находит старых и новых героев

Очередной соревновательный день сборной России на ОИ-2022 в Пекине вызвал смешанные и неоднозначные чувства. С одной стороны, завоевано всего лишь три бронзовые медали, а сама команда вылетела из тройки призеров в командном зачете. С другой — есть повод порадоваться за тех наших героев спорта, в олимпийские перспективы которых никто не верил.

В 2012 году американец Вик Вайлд женился на сноубордистке Алене Заварзиной, принял российское гражданство. А спустя два года стал одним из национальных героев, выиграв два золото на домашней Олимпиаде-2014 в Сочи. Впереди — большие перспективы и возможности приумножить свои результаты, выиграть новые титулы. Увы, почти два олимпийских цикла, то есть почти 8 лет, Вик Вайлд больше мучился, а не выступал на соревнованиях, был бледной тенью себя самого.

Он всерьез говорил о том, что близок к тому, чтобы завершить карьеру. Неудачно он выступал и на этапах Кубка мира, в том числе на южноуральском этапе на горнолыжном курорте «Банное». И надо было видеть его негодование и злость на самого себя. Человек, привыкший ставить перед собой максимальные задачи, не мог на равных бороться даже с партнерами по команде, выбывая из борьбы за медали на ранней стадии любого турнира.

Каким-то удивительным образом ему все-таки удалось отобраться на Олимпиаду-2022 в Пекин. Но ставку российские тренеры в параллельном гигантском слаломе делали на других ребят — призера Олимпийских игр Андрея Соболева, чемпиона мира Дмитрия Логинова, перспективного Дмитрия Карлагачева. А разве может быть иначе, если весь предолимпийский цикл двукратный чемпион Сочи-2014 откровенно провалил?

И как же чертовски приятно, что именно в Пекине судьба вернула Вайлду должок за все те мучения, которые он испытывал все эти годы. Чемпион вернул себе былое величие. И ерунда, что в этот раз он завоевал не золото, а только бронзу. Титулованный и опытный спортсмен может завершить карьеру с высоко поднятой головой.

Ждали мы на этой Олимпиаде золота от наших девушек в этой же дисциплине. И прежде всего от действующей чемпионки мира Софии Надыршиной. Перспективная 18-летняя спортсменка, в отличие от того же Вайлда, напротив, здорово проводила предолимпийский сезон, возглавила общий зачет Кубка мира. Однако грубая ошибка в 1/8 финала не позволила ей бороться за медали. На этой же стадии выбыла из турнира и уроженка Магнитогорска Полина Смоленцова.

Мужская индивидуальная биатлонная гонка также настраивала на оптимистический лад. И ведь начали ее наши ребята неплохо. Результаты Максима Цветкова стали ориентиром для стартовавших позже фаворитов. А тут еще и Андрей Логинов не только точно стрелял, но и показывал высокую скорость. Но не хватило самой малости.

«Промах последним выстрелом мне еще долго будет сниться. Проделал большой путь за последние два года. Очень хотелось сделать из этого красивую историю», — грустно скажет российским журналистам после финиша Максим Цветков.

Да, последний выстрел решил все. Попади он — и быть ему олимпийским чемпионом. Но нет — промах! Минута штрафа и только 4-й результат, самый обидный в спорте. А ведь мог оказаться на пьедестале почета и тот же Логинов. Но «застрелялся» на огневом рубеже, схватив две штрафные минуты.

Не идеально сложилась гонка и для наших лыжников в спринтерской гонке. Но тут хотя бы получилось завоевать медаль. И вновь ставка не сыграла. В большей степени на нее претендовал опытный Сергей Устюгов, а не пусть и перспективный, но еще «зеленый» Сергей Терентьев.

«Сегодня была масса огорчений, а вишенка на торте, конечно, это медаль Саши Терентьева. Огорчения из-за того, что ни Юля Ступак, ни Наташа Непряева не пробились в финал. А самое главное огорчение, честно скажу — это Серега Устюгов. Не знаю, чего ему не хватило. Может быть, перегорел. Все-таки он ждал эту Олимпиаду даже не четыре года, как все, а восемь», — слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе лучше всего подходят для того, чтобы дать резюме выступлению нашей команды в спринтерских мужской и женской гонках.

Завершился насыщенный соревновательный день на позитивной ноте. Состязания женщин в санном спорте получились очень динамичными и захватывающими. Татьяна Иванова взяла первую женскую медаль в истории российского санного спорта! И в этом тоже есть какая-то в высшей степени заслуженная справедливость. Опытная спортсменка уже 14 лет выступает за сборную России, неоднократно становилась победителем и призером чемпионатов мира, выиграла 17 этапов Кубка мира. И вот, наконец, завоевала личную олимпийскую медаль.

Впереди еще 12 дней состязаний. Каких новых героев спорта откроют нам Олимпийские игры? Хотелось бы, чтобы громко заявили о себе наши, южноуральские спортсмены. Завтра, 9 февраля, рвется в бой челябинская шорт-трекистка Екатерина Ефременкова. Проведет свой первый поединок мужская хоккейная сборная России, где у нас есть за кого болеть и переживать.

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