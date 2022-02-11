ФАС оштрафует ММК за монопольно высокие цены на металлопрокат

Нарушения выявили и в работе других российских производителей

Комиссия ФАС России признала вину ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в нарушении антимонопольного законодательства. Ведомство установило, что с января 2021 года предприятие завысило и удерживало монопольные цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке. Информацию сообщает пресс-служба ФАС.

Аналогичное нарушение выявили в деятельности ПАО «Северсталь», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (группа «НЛМК»).

«Рынок горячекатаного плоского проката характеризуется стабильным составом основных игроков и высокими барьерами входа. Ответчики занимают доминирующее положение с долей более 70%. Комиссия установила, что рост цен на горячекатаный прокат на внутреннем рынке в 2021 году был не в полной мере обусловлен рыночными факторами», — уточнили в пресс-службе ФАС России.

Согласно материалам антимонопольной службы, цены росли быстрее, чем себестоимость производства металла. Компании ссылались на то, что цены на металлопрокат устанавливают покупатели. Производители объясняли, что потребитель может снизить цену путем переговоров и назвать цену, которую он готов заплатить. При этом в ведомство поступило несколько заявлений о необоснованном росте стоимости на горячекатаный плоский прокат.

Значительного роста спроса на продукцию не произошло. При этом прибыль предприятий в 2021 году увеличилась в три раза по сравнению с 2019 и 2020 годом. Также металлопроизводители не смогли подтвердить неудовлетворенный спрос со стороны зарубежных контрагентов, что свидетельствует об отсутствии факторов для роста внутренних цен до уровня экспортных значений. Такие действия производителей проката, занимающих доминирующее положение на рынке, привели к ограничению конкуренции на смежных рынках (часть 1 статьи 10 закона о защите конкуренции).

ФАС выдала предприятиям предписания о прекращении злоупотреблением доминирующим положением. По материалам антимонопольных дел будут возбуждены дела об административных нарушениях и рассчитаны штрафы для каждого производителя.

ММК, в свою очередь, не согласен с решением ФАС. Предприятие считает выводы о наличии в действиях ММК нарушения антимонопольного законодательства неправомерными.

«ПАО „ММК“ отмечает, что на протяжении всего процесса рассмотрения дела в ФАС России, Компания последовательно занимала конструктивную позицию и вплоть до сегодняшнего дня продолжала предоставлять убедительные и исчерпывающие доказательства отсутствия у ММК доминирующего положения на рынке плоского проката. ММК неоднократно и аргументированно заявлял о соответствии своего ценообразования требованиям антимонопольного законодательства, должным образом отвечая на соответствующие вопросы комиссии ФАС. Представители ПАО „ММК“ также неоднократно подчеркивали, что рынок горячекатаного плоского проката характеризуется цикличностью и волатильностью цен, что подтверждалось происходившими изменениями на рынке в 2021 году. Цены на прокат формируются с учетом рыночной конъюнктуры, в условиях динамичной конкуренции, а также зависят от ситуации на мировых рынках», — прокомментировали в пресс-службе ММК.

ММК планирует отстаивать позицию по экономической обоснованности своего ценообразования.