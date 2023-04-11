Камни есть, а дома нет — какие перспективы развития у керлинга в Челябинской области

Наши спортсмены успешно выступают в соревнованиях несмотря на отсутствие современных условий для тренировок

В следующем году керлинг в Челябинской области отметит 20-летие своего развития. За это время в регионе провели чемпионат мира, подготовили участников Олимпийских игр, воспитали спортсменов для национальной команды. Но пока безуспешно пытаются решить вопрос о создании современных условий для тренировок керлингистов. Накануне в Москве прошло заседание Федерации керлинга России, главной темой которого стал вопрос о перспективах развития этого вида спорта в Челябинской области. Рассказываем, какие пути решения возможны и почему регион так остро нуждается в современном керлинг-центре.

* * *

В челябинском Ледовом дворце «Уральская молния» сразу и не заметишь группу ребят с щетками в руках. Они тренируются вдоль хоккейной коробки на размеченной под керлинг площадке 5×45 м. При этом заботливо огородили ее от посягательств конькобежцев и любителей массового катания.

Посмотришь на них — и сердце кровью обливается! Арена огромная, а места для занятий керлингом здесь почти и нет. Круги наматывают по 400-метровой ледовой дорожке конькобежцы, в центре площадки тренируются представители синхронного катания, в огороженном хоккейном корте играют в хоккей на валенках, а еще не так давно — шорт-трекисты.

Последние недавно переехали в построенный поблизости современный специализированный спорткомплекс. И это при том, что в областном центре за последние два года построили три крутых ледовых арены (Регцентры по шорт-треку и хоккею, тренировочный каток «Трактор»), в которых можно было бы оборудовать небольшие четыре дорожки для занятий керлингом.

«Мы нашу дорожку с разрешения руководства ЛД „Уральская молния“ огородили. Но казусы все-таки случаются. Мы вовсю готовимся к Международным играм „Дети Азии“, выходим на площадку нашу, а она вся исполосована разрезами от коньков. Оказывается, во время сеансов массового катания кто-то заехал на нашу территорию. Вы не представляете сколько времени и усилий понадобилось, чтобы восстановить лед — он для керлинга должен быть идеально ровным», — говорит о наболевшем тренер Ольга Пономарева.

Возможно, вас удивит одна очень важная, но существенная деталь. Технические характеристики льда для тренировок и соревнований по фигурному катанию, хоккею, конькобежному спорту и керлингу разительно друг от друга отличаются. Ледоварам при подготовке площадки нужно учитывать температуру воздуха и жесткость покрытия спорткомплекса, химический состав воды и даже систему вентиляции помещения. И, разумеется, наносить разный уровень толщины льда.

«В керлинге лед особый: тонкий, около 3 см, и идеально гладкий. На его поверхность специальными лейками наносят так называемые пэбблы — капли. При трении щетками образуется водяная пленка, она и позволяет камню скользить по желаемой траектории. Но этого невозможно добиться, если в воде для льда будут соли. Из-за них лед хрупкий, неровный и крошится. Поэтому обычная водопроводная вода для заливки льда не годится», — рассказывает тренер Олег Пригоренко.

Сегодня все крупнейшие международные соревнования проводятся в специализированных керлинг-центрах. Спортсмены ведущих в керлинге держав уже давно тренируются на подобных объектах (в одной Канаде больше тысячи керлинг-клубов — прим. авт.). Есть около двух десятков таких площадок и в России, в том числе коммерческих.

Челябинские керлингисты с завистью смотрят на своих коллег и стараются составлять им достойную конкуренцию на соревнованиях. Хотя и находятся в неравных условиях — для них это все равно, что на отечественном авто опередить в гонке скоростные болиды «Формулы-1».

* * *

А ведь еще не так давно, Челябинская область вправе могла называться одним из центров развития керлинга в России. Началось все с того, что в 2004 году наш регион выиграл право провести на своей территории I зимнюю Спартакиаду учащихся России. Тогда идею возрождения спартакиадного движения в стране на Госсовете 30 января 2003 года предложил президент РФ Владимир Путин. По сути, это было подтверждением, что развитие детского и юношеского спорта является одной из приоритетных задач государственной политики.

Право стать столицей I зимней Спартакиады учащихся России доверили Челябинску. Тогда в городе завершали строительство ЛД «Уральская молния», а губернатор Петр Сумин возглавлял комиссию по физической культуре и спорту в Совете при Президенте РФ. Это были комплексные соревнования по 19 видам спорта, 15 из которых приняла Челябинская область (состязания по натурбану, бобслею и санному спорту прошли в латвийской Сигулде, а прыжках с трамплина — в Свердловской области).

«В России на тот момент не было серьезной спортивной инфраструктуры. Ни было ни катков, ни трамплинов. Чемпионат России по конькам проводился в Берлине. Найти базовый регион для проведения Спартакиады было очень сложно. Поэтому проводили ее в Челябинской области. На встречу с губернатором Петром Суминым я взял с собой легендарную конькобежку Лидию Скобликову. Она помогла убедить, что Спартакиады — нужное дело», — рассказывал после окончания соревнований занимавший тогда пост главы Госкомспорта Вячеслав Фетисов.

Именно тогда Челябинская область и познакомилась с керлингом. Нужно было заявлять команду на соревнования, чтобы получить зачетные очки. А где ее взять, если этим видом спорта в регионе никто не занимался? Заместитель начальника областного спорткомитета региона Владимир Редреев нашел выход из ситуации — нашел ребят из УралГУФКа, отправил их на стажировку. Так и сформировалась первая в Челябинске мужская и женская команда по керлингу.

В экстренном порядке были закуплен и инвентарь для керлинга. Четыре комплекта камней для игры приобрели в Канаде за 1 млн рублей — большие по тем временам деньги. Этими камнями нынешние челябинские керлингисты пользуются до сих пор. Вот он, кстати, яркий пример того, каким может быть наследие у города-организатора после проведения крупных соревнований. И не на словах, а на деле! Олимпийский Сочи и рядом не стоял... Кстати, по итогам Спартакиады сборная Челябинской области стала победителем в командном зачете среди субъектов РФ.

* * *

Был и еще один крутой турнир по керлингу, который доверили провести Челябинску. Точнее, даже два: в 2010 году в южноуральской столице прошли чемпионаты мира среди смешанных пар и среди ветеранов (сеньоров).

Тогда ЛД «Уральская молния» превратилась в большую арену для керлинга. На ней сделали аж 15 (!) дорожек для керлинга. Директор по проведению соревнований Всемирной федерации керлинга Кийс Вендорф из Германии с довольным видом осматривал челябинский спорткомплекс и расточал комплименты организаторам.

«Я поражен тем, как подготовлена арена. Обычно на международных соревнованиях ограничиваются 10-11 дорожками, а у вас их 15! Ледовый комплекс красивый и просторный. Таких в Европе не так много. Челябинск здорово подготовился к чемпионату мира. Видно, что здесь любят керлинг», — отмечал тогда специалист из Германии.

Знал бы чемпион мира и Европы, что такой всплеск активности к керлингу в регионе оказался лишь разовой акцией. Турнир прошел на отлично, чего уж там. А спустя некоторое время ведущие керлингисты региона вновь вынуждены делить территорию ледового дворца с конькобежцами, хоккеистами и шорт-трекистами.

Впрочем, тогда мысли руководителей региональной федерации, тренеров и спортсменов были заняты другим. На тех стартах власти города и области впервые объявили о том, что в Челябинске в скором времени появится специализированный керлинг-центр. Вице-губернатор Евгений Редин подтвердил, что «этот вопрос будет решаться на самом серьезном уровне», а начальник городского спортуправления Юрий Серебренников сообщил, что по решению мэра Михаила Юревича после чемпионата мира в городе откроется школа керлинга.

Любопытно, что за все прошедшие 19 лет развития керлинга в Челябинской области вопрос о строительстве специализированного центра по этому виду спорта поднимался еще как минимум дважды. Но сначала всплыло уголовное дело Юрия Серебренникова, возглавлявшего тогда региональное Министерство спорта. А затем частный инвестор по каким-то причинам отказался от своих планов.

* * *

Удивительно, но в таких стесненных условиях керлинг в Челябинской области продолжает успешно развиваться. Причем, в разных направлениях. Первые крупные международные успехи пришли к спортсменам-инвалидам с поражением опорно-двигательного аппарата. Так, челябинец Марат Романов выиграл серебро в составе национальной команды на зимних Паралимпийских играх-2014 в Сочи, трижды становился чемпионом мира. Сегодня его традиции продолжают Ольга Беляк и Дарья Щукина, чемпионки мира, участницы Паралимпиады-2018.

Команда слабослышащих спортсменов под руководством все того же Олега Пригоренко регулярно оказывается в призах на чемпионатах страны. В 2015 году южноуральцы завоевали медали на Сурдлимпийских играх, два года спустя повторили успел на чемпионате мира.

Наконец, именно в Челябинске начали делать первые шаги лидеры олимпийской сборной России Сергей Глухов и Дмитрий Миронов. Не видя перспектив в родном городе, они вынуждены были уехать в Сочи, где есть условия для роста мастерства. В разные годы призерами первенств России, международных игр «Дети Азии» и всероссийских турниров становились и другие челябинские керлингисты.

«У нас и нынешняя команда мальчишек очень перспективная. Я уже 7 лет их веду и вижу их прогресс. Удержать бы их в Челябинске, но как? Им уже по 16-18 лет, а ведь им уже хочется зарабатывать какие-то деньги. Боюсь, еще год-два и они либо уйдут из спорта либо уедут туда, где в них больше заинтересованы», — делится переживаниями тренер Ольга Пономарева.

В эти дни женская команда Челябинской области принимает участие в чемпионате России. В Сочи под руководством Александра Житняка достойно выступают Виктория Дружинина, Кристина Савушкина, Анна Щупко и Алеся Сидорик. А уже совсем скоро, на следующей неделе, выступит в национальном чемпионате и наш мужской коллектив. Виктор Алтухов, Михаил Саморуков, Вячеслав Киссельман и Антон Мишин тренируются на льду родной «Уральской молнии». За процессом внимательно наблюдает их тренер Ольга Пономарева.

«Никогда бы не подумал, что моя любовь к керлингу будет такой долгой. Будучи пацаном увидел этот вид спорта, попробовал свои силы в нем — так и остался. У нас в команде хорошие и дружные ребята. Мы видим как растем в профессиональном плане. Хочется добиться чего-то серьезного. Приложим максимум усилим, чтобы реализовать себя в керлинге», — говорит Михаил Саморуков.

Скипом команды является Виктор Алтухов, еще один студент, который уже здорово проявляет себя на взрослых соревнованиях. Говорит, что в семье его увлечение керлингом поддерживают. Но допускает, что в скором времени придется сменить прописку.

«Если бы сейчас предложили переехать всей нашей четверке в другой регион, не задумываясь согласился. Но понимаю, что такое вряд ли произойдет. А уезжать одному не хочется. Мне нравится в Челябинске и ребята, которые разделяют мое увлечение. Для нас керлинг стал гораздо большим, чем просто игра или вид спорта», — добавляет Виктор Алтухов.

Вместо эпилога

Керлинг часто называют шахматами на льду. И все из-за того, что в ходе энда (так называется в нем розыгрыш одной из десяти партий) складывается такая ситуация на площадке, что его участникам приходится продумывать огромное количество комбинаций и вариантов продолжения игры. Если коротко и не вдаваясь в подробности, то суть игры заключается в том, чтобы отправить камень в так называемый «дом» и как можно ближе к его центру, чтобы выиграть у команды соперников.

В Челябинской области хватает инвентаря для занятий керлингом, есть соответствующей квалификации тренеры и игроки, а вот собственного дома, где спортсмены могли бы проводить тренировки у них нет. Точнее есть, но он не соответствует современным тенденциям и возможностям для роста мастерства у спортсменов. Может быть, в Федерации керлинга России после недавнего совещания назрели какие-то решения в отношении Челябинской области? Если это так, то скоро мы об этом узнаем.