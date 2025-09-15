Спортсменка из Миасса успешно выступила на чемпионате Европы по вейкбордингу, завершившемся в Германии. Бронзовым призером соревнований стала Мария Горяева из Миасса. Она стала единственной россиянкой, которой удалось завоевать медаль на статусных международных соревнованиях. В открытом классе среди женщин за награды боролись 16 спортсменок, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
Состязания прошли в современном вейк-парке в Триолаго (Германия). В состязаниях среди женщин за награды боролись 16 спортсменок. Мария Горяева стала единственной россиянкой. Действующая чемпионка страны показала высокий уровень мастерства, заняв итоговое третье место в открытом классе.
Чемпионат Европы по вейкбордингу. Женщины. Открытый класс. Результаты:
1. Юлия Рик (Германия).
2. Санне Мейер (Нидерланды).
3. Мария Горяева (Россия).
4. Ванесса Титтарелли (Италия).
5. Виктория ван дер Векен (Бельгия).
6. Мариелла Флемме (Австрия).
Отметим, что в этом году Мария Горяева в очередной раз стала чемпионкой России. Спортсменка из миасской спортшколы «Райдер» уже в десятый раз завоевала титул сильнейшей вейкбордистки страны.