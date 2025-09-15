Мария Горяева из Миасса завоевала бронзу чемпионата Европы по вейкбордингу

Она стала единственной россиянкой, которой удалось подняться на пьедестал почета

Спортсменка из Миасса успешно выступила на чемпионате Европы по вейкбордингу, завершившемся в Германии. Бронзовым призером соревнований стала Мария Горяева из Миасса. Она стала единственной россиянкой, которой удалось завоевать медаль на статусных международных соревнованиях. В открытом классе среди женщин за награды боролись 16 спортсменок, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Состязания прошли в современном вейк-парке в Триолаго (Германия). В состязаниях среди женщин за награды боролись 16 спортсменок. Мария Горяева стала единственной россиянкой. Действующая чемпионка страны показала высокий уровень мастерства, заняв итоговое третье место в открытом классе.

Чемпионат Европы по вейкбордингу. Женщины. Открытый класс. Результаты:

1. Юлия Рик (Германия).

2. Санне Мейер (Нидерланды).

3. Мария Горяева (Россия).

4. Ванесса Титтарелли (Италия).

5. Виктория ван дер Векен (Бельгия).

6. Мариелла Флемме (Австрия).

Отметим, что в этом году Мария Горяева в очередной раз стала чемпионкой России. Спортсменка из миасской спортшколы «Райдер» уже в десятый раз завоевала титул сильнейшей вейкбордистки страны.