Круги на воде под проливным дождем — в Челябинске подвели итоги соревнований по вейкборду

Сильнейшие юные райдеры страны показали зрелищные прыжки в вейк‑парке «Дамба»

Вейк-парк «Дамба» в Челябинске принял еще один статусный турнир по вейкборду. В минувшие выходные, 20 и 21 июля, здесь прошли всероссийские соревнования. Его участники удивили зрелищными прыжками и акробатическими элементами. Несмотря на проливной дождь и ветер, они показали высокий уровень мастерства и провели хорошую репетицию перед стартом первенства России, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Фронтроллы и хиллсайды, грэбы и свичи — это базовые элементы в вейкбординге, которые уже хорошо умеют исполнять даже юные, но уже подготовленные спортсмены. На всероссийских соревнованиях в Челябинске они показали отличные результаты, удивив своей подготовкой судейский корпус.

Это уже второй представительный старт по вейкборду на Южном Урале. Ранее, 6—7 июля, вейк-парк «Дамба» стал площадкой для проведения «Кубка Содружества». Нынешний состав участников соревнований несколько отличался от предыдущего.

«В этот раз соревнования в Челябинске собрали более юный состав участников. Дело в том, что уже на следующей неделе здесь же состоится первенство России — статусные и официальные состязания, входящие в календарный план Федерации воднолыжного спорта России. Поэтому ребятам необходимо было в боевых условиях потренироваться, показать, насколько они готовы к более ответственным и важным стартам», — отметил ведущий мероприятия, участник состязаний из Тюменской области Дамир Ганеев.

Призовой фонд соревнований составил 400 тысяч рублей. Он был разыгран в шести возрастных категориях: юноши и девушки (до 15 лет), юниоры и юниорки (до 19 лет), а также мужчины и женщины (старше 19 лет).

Всероссийские соревнования по вейкборду. Челябинск. 20—21 июля. Вейк-парк «Дамба». Результаты:

Мужчины:

1. Савелий Егоров (Омская область).

2. Макар Бородин (Челябинская область).

3. Дамир Ганеев (Тюменская область).

4. Глеб Соломкин (Москва).

5. Александр Качеев (Москва).

6. Вадим Лымарь (Краснодарский край).

Женщины:

1. Мария Горяева (Челябинская область).

2. Дженифер Симонова (Краснодарский край).

3. Мария Скоробогатова (Владимирская область).

4. Ирина Артюхова (Челябинская область).

5. Софья Гринберг (Свердловская область).

6. Анна Напольских (Тюменская область).

В мужской категории вне конкуренции был Савелий Егоров из Омска. Каждое из трех его выступлений судьи оценили выше 8,00 балла — это отличный результат для категории «вейкбординг-электротяга». По словам экспертов, сибирский спортсмен вполне может побороться за победу и на чемпионате России, который пройдет в августе в Москве.

На соревнованиях в Челябинске за серебряную медаль соперничали Макар Бородин (Челябинская область) и Дамир Ганеев (Тюменская область). В равной борьбе здесь победу праздновал спортсмен из Миасса.

Отметим, что в день проведения финалов южноуральскую столицу накрыло сильным дождем. Однако ни ливень, ни ветер не помешали участникам соревнований по вейкбордингу продемонстрировать высокие и сложные амплитудные прыжки и элементы.

В состязаниях среди женщин успех сопутствовал хозяйке турнира. И здесь преимущество победительницы над преследователями получилось серьезным. Золотую медаль завоевала райдер из Миасса Мария Горяева. Выступление ее соперниц Дженифер Симоновой (Краснодарский край) и Марии Скоробогатовой (Владимирская область) судьи оценили значительно скромнее.

Любопытным получилось противостояние у юниоров до 19 лет. Как и двумя неделями ранее на «Кубке Содружество», победу здесь одержал талантливый спортсмен из Ивановской области Артемий Михайлов. Специалисты называют его восходящей звездочкой вейкбординга.

Всероссийские соревнования по вейкборду. Челябинск. 20—21 июля. Вейк-парк «Дамба». Результаты:

Юниоры до 19 лет:

1. Артемий Михайлов (Ивановская область).

2. Михаил Басюк (Московская область).

3. Никита Киселев (Ленинградская область).

Юниорки до 19 лет:

1. Глафира Волгина (Челябинская область).

2. Ульяна Бородина (Челябинская область).

3. Вероника Клейменова (Челябинская область).

«Уверен, что многие участники соревнований в Челябинске смогут претендовать на высокие места на чемпионатах и первенствах России. Их уровень подготовки очень высокий. Они уже не первый год занимаются вейкбордингом, усложняют свои прыжки и элементы. Здорово, что наш вид спорта не стоит на месте, развивается. Важную роль в этом играют не только сами спортсмены и их тренеры, но и появление современных спортсооружений. Вейк-парк „Дамба“ в Челябинске — один из них», — рассказал корреспонденту Первого областного информагентства Дамир Ганеев.

Отметим, что соревнования в Челябинске прошли при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторами выступили Федерация воднолыжного спорта России, Фонд поддержки спорта и Федерация воднолыжного спорта Челябинской области. Генеральный партнер соревнований — ПАО «Банк Уралсиб». Партнер соревнований — «Власов ключ».

Напомним, что уже в следующие выходные, 27 и 28 июля, вейк-парк «Дамба» примет участников первенства России. Это более статусные и важные соревнования для сильнейших перспективных вейкбордистов страны. Они будут бороться за победу в 10 возрастных категориях.



Спорткомплекс находится на берегу Шершневского водохранилища, недалеко от поселка АМЗ. Адрес: Большой переулок, 11. Вход на соревнования свободный.

Возрастное ограничение: 0+