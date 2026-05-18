В Челябинской области предлагаемая продавцам мороженого зарплата выросла на 48%

Аналитики назвали доходы сезонных работников

В Челябинской области самые высокие средние зарплаты этой весной предлагают работникам проката спортивных товаров — около 100 231 рубля в месяц. На столько же могут рассчитывать продавцы мороженого. Оплата их труда выросла на 48% за год. Об этом ИА «Первое областное» сообщили эксперты платформы «Авито Работа». Они проанализировали рынок сезонных вакансий в марте — апреле 2026 года и выяснили, какие специалисты могут рассчитывать на самые высокие зарплатные предложения с приходом тепла.

Среди других высокооплачиваемых сезонных профессий — работники аттракционов. Им предлагают 92 696 рублей в месяц (+16% за год).

Большинство сезонных вакансий предполагают посменную занятость и гибкий график. Фактический доход сотрудника зависит от количества отработанных смен и их продолжительности.

Активность работодателей на рынке сезонного труда заметно выросла. По России наибольший рост спроса зафиксирован на сотрудников склада: число вакансий увеличилось в 2,3 раза (+128% по сравнению с мартое — апрелем прошлого года). Средняя зарплата для этой категории в месяц — 46 573 рубля. Кроме того, работодатели активно искали администраторов аттракционов. За год число вакансий выросло на 60%. Средняя зарплата для новичков — около 37 906 рублей.

Сезонный рост спроса на работников отражает логику рынка труда: с приходом весны возрастает потребность в персонале для работы на открытом воздухе и в сфере досуга. Прокат велосипедов, самокатов и другого спортивного инвентаря начинает набор сотрудников уже в марте — апреле, чтобы закрыть штат до пика посещаемости. В сегменте аттракционов сезонный наем носит плановый характер — компании заранее готовят персонал к началу теплого сезона и росту потока посетителей.

Таким образом, весна 2026 года демонстрирует уверенный рост как зарплатных предложений, так и спроса на сезонных работников в ключевых сегментах досуга и активного отдыха.