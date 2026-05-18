В Челябинске с 15 мая на муниципальных пляжах отдохнули четыре тысячи человек

Одного человека спасли, когда он начал тонуть

В регионе купальный сезон стартует с 1 июня. С этого дня в муниципалитетах области начнут официально работать пляжи, где будут дежурить спасатели и обеспечат все условия для безопасного отдыха, сообщает пресс-служба министерства общественной безопасности.

В Челябинске власти сработали на опережение и открыли пляжи с приходом жарких дней, с 15 мая.

«Выставили спасателей сразу. Четыре тысячи посетили пляжи за выходные. Восьми отдыхающим оказана медицинская помощь из-за перегрева. Одного человека спасли — женщина начала тонуть», — сообщил замглавы города Сергей Кочетков.

На пляже на Новороссийской есть биотуалет и душ для людей с ограниченными возможностями, уточнили на аппаратном совещании в мэрии. На всех пляжах организована уборка два раза в день. Три раза в неделю проводят уборку биотуалетов.