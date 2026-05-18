Вечером 17 мая спасателям поступило сообщение о нахождении на крыше дома на проспекте Ленина в Челябинске четырех подростков. Эвакуировать ребят выезжали сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Чтобы снять подростков с крыши, спасатели использовали автолестницу. На всякий случай внизу развернули куб жизни. К счастью, все прошло благополучно.
В МЧС родителей призвали контролировать досуг детей и разъяснять им опасность игр на крыше или в заброшенных зданиях.
«Одного неверного шага достаточно, чтобы последствия стали трагическими»,— подчеркнули в ведомстве.