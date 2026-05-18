Четырех подростков сняли с крыши шестиэтажки в центре Челябинска

Ребята выбрали небезопасный досуг

Вечером 17 мая спасателям поступило сообщение о нахождении на крыше дома на проспекте Ленина в Челябинске четырех подростков. Эвакуировать ребят выезжали сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Чтобы снять подростков с крыши, спасатели использовали автолестницу. На всякий случай внизу развернули куб жизни. К счастью, все прошло благополучно.

В МЧС родителей призвали контролировать досуг детей и разъяснять им опасность игр на крыше или в заброшенных зданиях.

«Одного неверного шага достаточно, чтобы последствия стали трагическими»,— подчеркнули в ведомстве.