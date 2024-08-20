Мария Горяева из Миасса в девятый раз завоевала титул чемпионки России по вейкборду

Она выиграла состязания в Москве в абсолютной категории

В Москве завершился чемпионат России по вейкборду, собравший сильнейших спортсменов страны. Триумфально выступила на соревнованиях Мария Горяева из Миасса, вернув себе титул сильнейшей в стране. Это уже ее девятая золотая медаль чемпионатов России. Кроме того, в ее активе серебро в категории «вейкборд-фигуры», сообщает пресс-служба вейк-парка «Дамба».

На чемпионате России по вейборду-электротяге выступили сильнейшие спортсмены страны. Для них это был главный старт сезона. Вне конкуренции в абсолютной категории среди женщин стала Мария Горяева. Спортсменка из Миасса завоевала золотую медаль, а еще добавила к ней серебро в новой категории «вейкборд-фигуры». Здесь спортсмены соревнуются, выполняя трюки только с использованием фигур (в классическом вейкборде учитываются еще и трюки на воде).

«Я очень рада вернуть титул чемпиона России. Для меня это был очень важный старт. Соперничество в нашем виде спорта растет. Я вижу, как девочки тренируются, учат новые трюки и навязывают конкуренцию. Но за счет опыта и умения показывать свою программу на соревнованиях у меня получается выигрывать», — отметила Мария Горяева.

Спортсменка продолжает успешно совмещать выступления в вейкборде и сноуборде. Она призналась, что в последние пять лет уделяла много внимания зимнему виду спорта. Поэтому не было возможности подготовить новые трюки в вейкборде, усилить свою программу.

«У меня есть в запасе несколько трюков, которые не все девочки могут исполнять даже на мировом уровне. Наверное, за счет них и получается побеждать на соревнованиях. В прошлом году моя программа была похожей, но выполнила ее на чемпионате России „грязно“, что помешало забрать золото», — добавляет спортсменка.

Сезон в вейкборде для Марии Горяевой не закончен. Впереди ее ждут два этапа Кубка России. Ее цель — получить соревновательный опыт и практику, посвятить время улучшению своих навыков, чтобы затем можно было выйти на международный уровень и бороться за высокие места.

Отметим, что дисциплина «вейкборд-электротяга» активно развивается в Челябинской области. В июле в областном центре были проведены три крупнейших всероссийских старта по этому виду спорта. В них Мария Горяева также принимала участие: она завоевала серебро на Кубке Содружества и стала победителем всероссийских соревнований.