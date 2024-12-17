Клуб «Челбаскет» укрепил состав баскетбольным снайпером Ильей Подобедовым

В челябинской команде будет выступать обладатель уникального рекорда

Баскетбольный клуб «Челбаскет» объявил имя еще одного новичка команды. Им стал выступавший в текущем сезоне за ростовский клуб «БАРС-РГЭУ» Илья Подобедов. Воспитанник ижевской школы баскетбола является обладателем уникального рекорда — на студенческом турнире он набрал 121 очко в одном матче. Информацию о трансфере игрока подтвердили в пресс-службе БК «Челбаскет».

Текущий сезон Илья Подобедов начинал в ростовском клубе «БАРС-РГЭУ», в составе которого провел 13 матчей в Суперлиге. Его статистика — 8,4 очка за игру. В 2022 году он завоевал титул лучшего игрока Суперлиги-2 с магнитогорским «Металлургом».

Илья Подобедов стал известен после того, как установил уникальный рекорд. Выступая на студенческой универсиаде за команду Башкирского госуниверситета, он набрал в одном матче 121 очко. В том поединке студенты БГАУ обыграли соперников из Ижевска со счетом 152:63.

«У нас есть нехватка глубины, в частности, нужен еще один острый, создающий игрок. Илья ярко провел встречу против нас и, в целом, всегда был креативным. Надеюсь, он быстро освоится и найдет свое место в нашей команде», — отметил главный тренер БК «Челбаскет» Михаил Терехов.

В чемпионате Суперлиги-2024/2025 челябинская команда уже играла с «БАРС-РГЭУ». В Ростове-на-Дону хозяева выиграли со счетом 70:63, а Илья Подобедов стал одним из лучших игроков матча, набрав 18 очков.

Напомним, что ранее «Челбаскет» заключил контракт с белорусом Даролом Эрнандесом-Зиненко. Баскетболист с кубинскими корнями уже провел один матч в составе южноуральской команды. Также контракт с челябинским клубом заключил воспитанник саратовского «Автодора» Ярослав Печенджиян.

В чемпионате Суперлиги «Челбаскет» занимает на данный момент 9-е место. Завтра, 18 декабря, наша команда сыграет в Ижевске с командой «Купол-Родники».