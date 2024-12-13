Баскетбольный клуб «Челбаскет» заключил контракт с кубинским белорусом из Эквадора

За челябинскую команду будет выступать Дарол Эрнандес‑Зиненко

В челябинском баскетбольном клубе будет выступать необычный игрок. Контракт с «Челбаскетом» подписал Дарол Эрнандес-Зиненко — белорус с кубинскими корнями, который текущий сезон проводит в национальном чемпионате Эквадора, где живет его супруга. Дебют интернационального баскетболиста в Челябинске состоится в ближайшее время. Информацию о трансфере корреспонденту ИА «Первое областное» подтвердили в штабе БК «Челбаскет».

Новичок «Челбаскета» — уже опытный баскетболист, ему 35 лет. Родился он в Беларуси, но профессиональную карьеру начинал на родине отца — на Кубе. Выступал он также в национальных чемпионатах Аргентины, Мексики и Эквадора. Российским специалистам он запомнился по двум сезонам в Единой лиге ВТБ в составе БК «Минск». За белорусскую команду он выступал в сезонах 2021/2022 и 2022/2023.

«Дарол — однозначное усиление нашего состава. При подписании мы отталкивались не только от нашей постоянной потребности в ротации игроков из-за высокой травматичности, но и от его опыта и уровня игры. На сегодняшний день он однозначно усилит состав, а с возвращением Лавникова и Семенова укрепит игру команды на позиции четвертого-пятого номеров», — считает спортивный директор БК «Челбаскет» Анастасия Кутузова.

Отметим, что в составе челябинского клуба уже выступают два игрока, которые хорошо знакомы новобранцу «Челбаскета» — это белорусы Вадим Третьяк и Вадим Стубеда. Вместе с ними Эрнандес-Зиненко играл в одной команде за БК «Минск».

Напомним, что БК «Челбаскет» в текущем чемпионате Суперлиги занимает 8-е место из 16 команд. На результаты команды отразилась череда травм, которую получили игроки. Несмотря на это, челябинцы выиграли два последних матчах и вернулись в зону плей-офф.

Фото: БК «Минск» и БК «Челбаскет».