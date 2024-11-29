Клуб «Челбаскет» с потерями в составе проиграл «БАРС-РГЭУ» в Суперлиге

Челябинская команда вынуждена была играть восемью игроками и проиграла 63:70

В баскетбольной Суперлиге в непростую ситуацию попал клуб «Челбаскет». Челябинская команда, потеряв из-за повреждений и травм четырех ключевых игроков, потерпела очередное поражение. Сегодня, 28 ноября, южноуральцы уступили в гостях ростовскому клубу «БАРС-РГУЭ» — 63:70. Челябинцы вынуждены были провести матч лишь восемью игроками, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В Ростов-на-Дону наша команда отправила полный боекомплект, заявив на матч все 12 игроков. Причем, отправился на выезд не только новобранец Ярослав Печенджиян, но и обычно пропускавший гостевые игры молодой талант Алексей Никитин. Разумеется, продолжали находиться в лазарете Александр Лавников и Сергей Грашкин.

Начали наши парни не важно. 8:2 — именно с таким счетом выиграл стартовый 3-минутный отрезок у всей нашей команды разыгрывающий хозяев Илья Подобедов. Ростовский «барс» был в огне: реализовал все свои броски, причем две из них — «трешки».

«Челбаскет» вынужден был оказаться в роли догоняющих. Не сказать, что все у наших парней получалось, но задачу-минимум они выполнили: не дали сопернику уйти в отрыв, уступив стартовый отрезок с минимальным перевесом в счете — 15:17.

Нелогичным и необъяснимым получился второй период. Он разбился на два противоречивых отрезка, в которых сначала хозяева площадки не могли в течение 4 с половиной минуты поразить кольцо соперника. Кстати, это привело к тому, что челябинцы впервые в матче вышли вперед — 21:17.

А затем ужасно в атаке сыграли игроки «Челбаскета». Теперь они около четырех минут никак не могли нанести точный бросок, дав соперникам выйти вперед. У наших ребят было все очень плохо с реализацией этих самых бросков: в какой-то момент этот показатель был 7/28, то есть 25% попадания с игры! Был, правда, и один позитивный момент: отметился первыми набранными очками новобранец челябинского клуба Ярослав Печенджиян. 30:28 с таким счетом команды отправились на большой перерыв.

Вызвало удивление, что так и не появились на площадке заявленные на игру Иван Нелюбов и Вадим Третьяк. Если учесть, что они играют важную роль в команде, логично предположить, что у них есть легкие повреждения, и главный тренер «Челбаскета» Михаил Терехов решил не рисковать их здоровьем.

В такой ситуации большая нагрузка легла на других игроков команды. И это могло сказаться в концовке матча. Но до нее нужно было еще «дожить», то есть сделать так, чтобы не уступать сопернику с большим разрывом в счете. С этой задачей челябинцы в третьем периоде справились, хотя и вынуждены были все время выступать в роли догоняющих. 46:50 перед заключительным периодом.

К его середине «Челбаскет» не только сократил отставание, но и вышел вперед. Произошло это после того, как заработал «прицел» у Андрея Топтунова. Точный его дальний выстрел сделал счет 53:52 в нашу пользу! Увы, не большее наших парней не хватило. То ли силы стали их покидать, то ли боязнь взять на себя ответственность в критический момент. Челябинцы концовку провалили, допустив слишком много ошибок в простых ситуациях.

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины.

28 ноября. «БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону) — «Челбаскет» — 70:63 (17:15, 13:13, 20:18, 20:17).

«БАРС-РГЭУ»: Подобедов (16), Дойников (16), Кривошеев (11), Гусак (9), Ткаченко (7), Курцевич (6), Красногор (3), Маринин (2), Лидяев, Ленькин, Голяхов, Сытников.

«Челбаскет»: Топтунов (18), Семенов (13), Незванкин (10), Борисов (9), Стубеда (7), Туманов (4), Печенджиян (2), Якунин.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Илья Подобедов («БАРС-РГЭУ»)

Здорово провел первую половину матча, во второй — немного ушел в тень. Но все равно был полезен. Классно исполнил роль дирижера атак «барсов».

Дмитрий Дойников («БАРС-РГЭУ»)

Вышел на авансцену во второй половине матча, особенно хорошо провел концовку. По сути, решил исход игры. Набрал 16 очков, сделал 9 подборов.

Андрей Топтунов («Челбаскет»)

Наряду с другим Андреем — Семеновым — был лидером атак челябинского клуба. В очередной раз доказал, что является лучшим игроком «Челбаскета» в текущем сезоне.

Впереди наших парней ждут два поединка с командой «СШОР-Локомотив-Кубань». Челябинцам предстоит сыграть с ним матч в «регулярке» чемпионата Суперлиги (1 декабря) и Кубке России (4 декабря).