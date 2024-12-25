Баскетбольный клуб «Челбаскет» выбыл из борьбы в Кубке России

Челябинская команда не смогла взять реванш у «СШОР-Локомотив-Кубань» за разгром в Краснодаре

Челябинский клуб «Челбаскет» не смог взять реванш у «СШОР-Локомотив-Кубань» за разгромное поражение в первом матче 1/8 финала Кубка России. Сегодня, 25 декабря, в ответном поединке наши парни снова уступили краснодарцам со счетом 63:70. Таким образом, южноуральцы выбыли из турнира и теперь могут сосредоточить все свои силы на успешное выступление в Суперлиге, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Ответный поединок с кубанцами в Челябинске не таил в себе интриги. Проиграв в гостях со счетом 59:93, «Челбаскет» сохранял лишь теоретические шансы на то, чтобы выйти в следующий раунд турнира. Отыграть 34 мяча в нынешнем состоянии наши ребята пока не могут. Даже если ее оппонентом выступают молодые и дерзкие резервисты главной краснодарской команды.

В который уже раз в сезоне «Челбаскет» не смог провести поединок боевым составом. Наконец-то вернулся из лазарета Александр Лавников. Зато пропускали игру (хотя и попали в заявку на матч) Андрей Топтунов и Руслан Туманов. Это еще хорошо, что по ходу сезона влились в коллектив три новобранца — Ярослав Печенджиян, Илья Подобедов и Дарол Эрнандес-Зиненко... Если б не они, на площадку выходить, по сути, было бы некому.

Что касается самого поединка, то в нем у челябинских парней мало что получалось в первой половине матча. Гости с первых минут ушли в небольшой отрыв, упрочили преимущество к большому перерыву. 21:34 — не в нашу пользу. В первую очередь кубанцы переиграли игроков «Челбаскета» в реализации бросков с дальней дистанции. Челябинцы забили лишь одну «трешку» из 12, а у гостей статистика была отличная — 7/14, то есть 50 процентов их бросков из-за дуги достигали цели!

Чуть живее и интереснее стали действовать игроки «Челбаскета» после перерыва. Запомнился сверхдальний бросок, да еще и в противоборстве с защитником в исполнении Ивана Нелюбова. Центровой челябинского клуба умудрился попасть с неудобной позиции и, кажется, сам не поверил в то, что способен творить такие чудеса. Он, как и болельщики на трибунах, бурно и эмоционально отпраздновал это событие. А «Челбаскет», между тем, уступал со счетом 30:44

Надо отдать должное нашим парням, они старались уйти от поражения. И к середине заключительного периода приблизились к соперникам, сократив отставание — 50:59. Можно было попытаться спасти матч. Увы, не сложилось. В нужный момент ребята из «СШОР-Кубань» собрались и довели матч до победы.

Баскетбол. Кубок России. 1/8 финала. Мужчины. Ответный матч.

25 декабря. «Челбаскет» (Челябинск) — «СШОР-Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 63:70 (13:15, 8:19, 20:18, 22:18).

«Челбаскет»: Печенджиян (12), Незванкин (11), Подобедов (9), Лавников (9), Эрнандес-Зиненко (7), Нелюбов (7), Борисов (5), Стубеда (3), Третьяк, Якунин.

«СШОР-Локомотив-Кубань»: Шеянов (13), Тюлюбаев (12), Коряковский (8), Гинько (8), Орешников (7), Чеваренков (7), Орехов (6), Рябов (4), Федюшин (3), Медведев (2).

Первый матч — 59:93.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Данил Шеянов («СШОР-Локомотив-Кубань»)

Молодой разыгрывающий кубанцев снова был в ударе, особенно в первой половине матча. Вновь он умело дирижировал партнерами по команде, не забывая и самостоятельно завершать атаки.

Ярослав Печенджиян («Челбаскет»)

Провел отличный матч, был лучшим в челябинской команде. Наконец-то начал осваиваться в новом для себя коллективе. Хотя потенциально может играть еще лучше.

Артем Коряковский («СШОР-Локомотив-Кубань»)

Сыграл очень полезно в обороне, не давал оппонентам вольготно играть под щитом. В атаке набрал не так много очков (8), зато на подборах был бесподобен (11).

«Челбаскету» не удалось взять реванш у кубанцев. Те вышли в четвертьфинал Кубка России, где встретится с «Уралмашем» из Екатеринбурга. Нашей команде завершить год предстоит южноуральским дерби с «Металлургом» в Магнитогорске. Эта игра состоится 28 декабря.

Фото: Юлия Неструева, БК «Челбаскет» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал подготовлен корреспондентом сайта 1obl.ru.