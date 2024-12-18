Клуб «Челбаскет» уверенно разобрался с «Куполом-Родники» в Суперлиге

Героем матча стал баскетболист Дмитрий Незванкин, а челябинская команда выиграла со счетом 88:67

Челябинская команда «Челбаскет» уверенно выиграла матч в баскетбольной Суперлиге, победив в гостях клуб «Купол-Родники» из Ижевска — 88:67. Героем матча стал Дмитрий Незванкин, набравший 23 очка. Удивительную статистику показал центровой Иван Нелюбов, который реализовал 6 из 6 бросков. Благодаря этой победе «Челбаскет» вернулся в топ-8 сильнейших команд турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Залогом сегодняшней победы стала не только хорошая реализация бросков у игроков «Челбаскета», но и их качественная игра в защите. Уже в первом периоде челябинцы взяли в плотные тиски своих оппонентов, не давая им возможности наносить броски с удобных позиций.

Лишь поначалу хозяева площадки на равных сопротивлялись, но потом разрыв в счете начал расти. В первом периоде игроки «Челбаскета» реализовали 4 из 6 дальних бросков, это позволило им создать небольшой перевес — 18:11.

Наша команда выиграла первый период, но еще больше упрочила преимущество во втором. Свои первые очки за новую команду набрал Дарол Эрнандес-Зинченко. Он забил сам дальний бросок, а затем помог это сделать Ивану Нелюбову. После точной «трешки» последнего челябинцы впервые в матче сделали разницу в счете «+10».

Вообще процент реализации бросков у наших парней приятно удивлял. Особенно поражал своей статистикой центровой «Челбаскета»: за 8 минут игры «спящий гигант» челябинцев набрал 11 очков, забросив 5 из 5 бросков. Лучше действовали южноуральцы и на подборе: 18 vs 13 в нашу пользу. Особенно в этом компоненте преуспел Вадим Стубеда, сделавший 5 подборов.

Игроки «Челбаскета» и не думали останавливаться на достигнутом. После перерыва им удалось сделать рывок 16:2! На табло спустя три минуты игры горели уже комфортные 51:38. Это был хороший задел на общий успех. Неплохо вошел в игру новобранец Илья Подобедов, надежен был Руслан Туманов, роль дирижера атак неплохо исполнил Андрей Топтунов...

Но главным героем матча стал, безусловно, Дмитрий Незванкин. Он был в ударе, раз за разом отправляя мячи в кольцо соперника с разных дистанций. Во многом благодаря его результативной игре «Челбаскет» и выиграл этот поединок, не дав сопернику и шанса на спасение в заключительном отрезке матча. Итоговый счет — 88:67 в нашу пользу.

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины.

18 декабря. «Купол-Родники» (Ижевск) — «Челбаскет» (Челябинск) — 88:67 (17:22, 12:20, 16:21, 22:25).

«Купол-Родники»: Карванен Д. (17), Архипов (14), Бобровских (14), Кузнецов (6), Полстянов (5), Косарев (5), Винник (2), Горшков (2), Куимов (2), Куров, Жмако, Лисовский.

«Челбаскет»: Незванкин (23), Нелюбов (13), Туманов (10), Топтунов (10), Подобедов (9), Печенджиян (8), Стубеда (6), Эрнандес-Зиненко (3), Борисов (3), Якунин (3), Третьяк.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»)

Дмитрий Незванкин («Челбаскет»)

Легкий форвард челябинского клуба сегодня был в ударе. Что особенно важно, он здорово прибавил в концовке матча. Статистика у него классная: 23 очка при хорошей реализации бросков с игры (в том числе 4/6 — «трешки»!).

Иван Нелюбов («Челбаскет»)

Провел свой лучший матч в сезоне. И это при том, что сыграл лишь 13 минут. За это время реализовал 6 бросков из 6 с игры — удивительная статистика для игрока его амплуа! В его активе 13 очков и 3 подбора.

Руслан Туманов («Челбаскет»)

Еще один полезный и хороший матч у опытного игрока. Сыграл в своем стиле: не так эффектно, зато эффективно.

«Челбаскет» вернулся в зону плей-офф Суперлиге. Благодаря этой победе подопечные Михаила Терехова поднялись на 6-ю строчку в турнирной таблице. И теперь с хорошим настроением могут готовиться к двум заключительным матчам в году: 25 декабря нашим парням предстоит сыграть домашний кубковый поединок с командой «СШОР-Локомотив-Кубань», а 28 декабря в Магнитогорске сразиться в южноуральском дерби с «Металлургом».

Фото: пресс-служба БК «Купол-Родники» (Ижевск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).