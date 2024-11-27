Баскетбольный клуб «Челбаскет» заключил контракт с игроком на проблемную позицию

Ряды челябинской команды пополнил форвард Ярослав Печенджиян

В челябинской баскетбольной команде будет выступать имеющий опыт игры в Единой лиге ВТБ за саратовский «Автодор» Ярослав Печенджиян. Игрок подписал контракт с «Челбаскетом» до конца сезона-2024/2025. Он призван закрыть проблемную позицию форварда, на которой челябинский клуб из-за травм потерял двух ключевых игроков, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Новобранец «Челбаскета» всю свою карьеру провел в системе клуба «Автодор». Выпускник саратовской школы баскетбола окончил местную академию, а в 2021 году дебютировал за клуб в молодежной Единой лиге ВТБ. Однако на взрослом уровне провел за «Автодор» лишь три матча, в которых результативными действиями не отметился.

Тем не менее у игрока, выступающего на позиции легкого форварда, хороший бэкграунд и статистика за «Автодор-2». 20-летний игрок в прошлом сезоне, например, набирал в среднем по 14,5 очка, делал 3,7 подбора в «молодежке» саратовского клуба. При этом получал хорошую игровую практику, проводя в среднем более 30 минут за матч.

Отметим, что «Челбаскет» вынужден был выходить на трансферный рынок в связи с непростой ситуацией в клубе: из-за травм и повреждений челябинский клуб потерял двух ключевых игроков, выступающих на позиции тяжелого форварда.

Так, выбыли из строя приглашенные в межсезонье Александр Лавников и Сергей Грашкин. В их отсутствие команда не лучшим образом проводит последние матчи в Суперлиге. В предыдущем туре «Челбаскет» по всем статьям уступил подмосковным «Химкам» на своем паркете — 59:89.

На текущий момент «Челбаскет» занимает 9-е место в турнирной таблице Суперлиги. Челябинский клуб одержал 4 победы и потерпел 4 поражения. Завтра, 28 ноября, южноуральцы сыграют в гостях с «БАРС-РГЭУ» из Ростова-на-Дону.