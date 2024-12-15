Баскетбольный клуб «Челбаскет» проиграл одному из фаворитов Суперлиги в Ревде

В составе челябинской команды дебютировал новобранец Дарол Эрнандес-Зиненко

В баскетбольной Суперлиге в составе «Челбаскета» состоялся дебют белоруса с кубинскими корнями Дарола Эрнандеса-Зиненко. Новобранец челябинского клуба не смог помочь своей команде одержать гостевую победу над «Темп-СУМЗ» из Ревды. Героем матча стал экс-игрок челябинского клуба Иван Евстигнеев, набравший 23 очка, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В том, что «Челбаскету» будет непросто в Ревде, было ясно еще до начала матча. Все-таки «Темп-СУМЗ» один из фаворитов Суперлиги — команда с хорошим подбором исполнителей. Кроме того, челябинский клуб сейчас пока не может выступать боевым составом, продолжают восстанавливаться от травм Александр Лавников и Сергей Грашкин.

Зато вовремя у «Челбаскета» появился новобранец. Белорус Дарол Эрнандес-Зиненко попал в заявку на матч, его дебют в Суперлиге состоялся. Впрочем, ждать от баскетболиста с кубинскими корнями подвигов было наивно. Ему еще нужно адаптироваться к российскому чемпионату и новому коллективу.

Стартовая 5-минутка прошла в равной борьбе. Ровно до того момента, пока за дело не взялся Иван Евстигнеев. Именно его яркая игра позволила хозяевам сделать рывок 10:0 — и вот на табло уже солидное преимущество клуба из Свердловской области — 21:11. Стоит заметить, что у клуба «Темп-СУМЗ» залетело в кольцо практически все. Это отразилось и на результативности команды в первом периоде — 27:21 в пользу хозяев.

Вели в счете ревдинцы и во втором периоде. Теперь у них чаще завершал атаки Артем Востриков. Он и с дальней дистанции «поливал» точно, и со средней дистанции, и на линию штрафных бросков выходил чаще других. В итоге у него набралось аж 18 очков и 4 подбора после первой половины игры. При счете 50:40 команды ушли на большой перерыв. Отметим, что «Челбаскет» проиграл игру под щитом: 9-18 по подборам в пользу соперника.

После перерыва челябинцы быстро вернулись в игру, сократив разрыв в счете до минимума. Помог им это сделать Ярослав Печенджиян, реализовавший две «трешки» — 51:52. Долгое время команды шли нога в ногу, не давая сопернику совершить рывок.

Ключевым, как это часто бывает в баскетболе, стал заключительный период встречи. В нем уже после трех минут «Челбаскет» смог не только выйти вперед, но и сделать небольшой задел в счете — 71:67 после трех минут игры. Разыгрался у наших парней Дмитрий Незванкин. Он сделал две классные передачи, а еще забросил с дальней дистанции. Удивительно еще и то, что он реализовал все 10 штрафных бросков из 10!

А потом классный мяч забросил в кольцо соперника Иван Нелюбов, да еще и с фолом. Он в фирменном стиле устроил огненный перфоманс, бурно празднуя свое попадание. 74:67 в нашу пользу и, казалось, в матче наметился перелом. Увы, силенок на концовку игрокам «Челбаскета» не хватило.

Кстати, вновь напомнил о себе в нужный момент Иван Евстигнеев. Экс-игрок «Челбаскета» набрал 5 очков подряд, сократив разрыв в счете. Кроме того, нашелся в рядах ревдинской команды «джокер» — Максим Кандаков тремя дальними попаданиями «прибил» челябинцев и помог своей команде одержать победу — 90:85.

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига.

15 декабря. «Темп-СУМЗ» (Ревда) — «Челбаскет» (Челябинск) — 90:85 (27:21, 23:19, 15:20, 25:25).

«Темп-СУМЗ»: Евстигнеев (23), Востриков (20), Кондаков (11), Малинин (9), Зиборов (8), Макаров (7), Ильинов (6), Клюев (6), Калинов, Хозяшев.

«Челбаскет»: Незванкин (19), Топтунов (19), Туманов (16), Стубеда (11), Печенджиян (10), Нелюбов (7), Третьяк (2), Борисов (1), Эрнандес-Зиненко, Якунин.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Иван Евстигнеев («Темп-СУМЗ»)

Экс-игрок «Челбаскета» провел отличный матч, набрав 23 очка. И очень часто включался в игру тогда, когда это было особенно нужно команде.

Дмитрий Незванкин («Челбаскет»)

Был одним из главных организаторов погони челябинского клуба. Сыграл не только результативно, но и полезно, ассистируя партнерам. Реализовал 10/10 штрафных бросков.

Артем Востриков («Темп-СУМЗ»)

Очень хорошо провел первую половину матча, в которой набрал 18 очков. После перерыва немного ушел в тень. В его активе также 9 подборов.

«Челбаскет» проиграл в гостях одному из фаворитов Суперлиги, но бились наши парни достойно. И критики в свой адрес точно не заслужили. Хотелось бы верить, что игровой кризис у команды остался позади. С такой игрой челябинцы могут побеждать в следующем матче, который пройдет 18 декабря в Ижевске с клубом «Купол-Родники».

Фото: пресс-служба БК «Темп-СУМЗ» (Ревда).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).