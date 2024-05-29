Хоккейный клуб «Трактор» объявил об уходе из команды четырех тренеров

Александр Макрицкий, Юрий Добрышкин, Олег Приданников и Игорь Черкасов покидают Челябинск

Руководство хоккейного клуба «Трактор» начало формировать новый тренерский штаб команды. Сегодня, 29 мая, стало известно, что Челябинск покинули четыре специалиста. Александр Макрицкий, Юрий Добрышкин, Олег Приданников и Игорь Черкасов продолжат работу в других командах, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

«В штабе челябинского „Трактора“ объявили об уходе из клуба четырех специалистов. Так, покидают команду четыре специалиста — ассистенты главного тренера Александр Макрицкий и Юрий Добрышкин, тренер по развитию Олег Приданников и видеотренер Игорь Черкасов», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Олег Приданников работал в челябинском клубе с лета 2020 года, Александр Макрицкий и Игорь Черкасов присоединились к «черно-белым» в межсезонье-2023, а Юрий Добрышкин — в декабре 2023-го после того, как начал чемпионат в «Челмете». По итогам сезона-2023/24 все специалисты стали обладателями бронзовых наград КХЛ.

Хоккейный клуб «Трактор» поблагодарил тренеров за высокий профессионализм и проделанную работу. Напомним, что в мае штаб команды объявил о назначении канадца Бенуа Гру на пост главного тренера команды, а теперь уже экс-наставнику «черно-белых» Алексею Заварухину было предложено остаться в системе клуба и возглавить выступающий в ВХЛ «Челмет».

В период межсезонья-2024 ХК «Трактор» подписал контракты с двумя форвардами. В новом сезоне за челябинцев будут выступать Александр Кадейкин и Андрей Светлаков.