Главным тренером челябинского «Трактора» назначен канадец Бенуа Гру

Контракт с североамериканским специалистом рассчитан на два года

Сегодня, 6 мая, руководство челябинского хоккейного клуба «Трактор» объявило о том, что главным тренером команды назначен канадский специалист Бенуа Гру. Алексею Заварухину, который привел челябинских хоккеистов к бронзовым медалям чемпионата КХЛ сезона-2023/24, предложено остаться в системе клуба и возглавить «Челмет», сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

56-летний канадский тренер долгие годы возглавлял клуб АХЛ «Сиракьюз». Гру является самым побеждающим тренером в истории клуба с 221 победой. Вершиной работы с молодежными коллективами для тренера стал сезон-2014/2015, когда он возглавил сборную Канады U20 и привел ее к первым за шесть лет золотым медалям МЧМ, обыграв в драматичном финале россиян 5:4.

Бенуа Гру входил в число кандидатов на работу главным тренером клубов НХЛ: «Оттавы», «Аризоны» и «Детройта». В прошлом сезоне наставник взял паузу и посвятил год семье. Его сын Бенуа-Оливье на сегодняшний день является форвардом «Анахайма».

«Мы получили множество положительных рекомендаций от действующих игроков, работавших с Гру, функционеров федерации хоккея Канады и генеральных менеджеров заокеанских клубов. Они говорили о том, что он является большим специалистом в области развития игроков, внимателен к деталям, силен тактически и умеет мотивировать хоккеистов. Кроме того, нам импонируют его человеческие качества и желание попробовать свои силы в КХЛ», — отметил генменеджер ХК «Трактор» Алексей Волков.

Кроме того, он добавил, что перед назначением Бенуа презентовал свое видение игровой модели «Трактора». По словам Алексея Волкова, после этого «стало понятно, что с ним команда будет еще конкурентнее в борьбе за главный трофей лиги».