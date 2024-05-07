Хоккейный клуб «Трактор» подписал контракт с трехкратным обладателем Кубка Гагарина

Первым новичком «черно‑белых» стал форвард Андрей Светлаков

Сегодня, 7 мая, руководство хоккейного клуба «Трактор» объявило о подписании соглашения с трехкратным обладателем Кубка Гагарина Андреем Светлаковым. Контракт с 28-летним нападающим рассчитан до конца сезона-2026/27. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».

Всю профессиональную карьеру форвард провел в системе ЦСКА. Нападающий сыграл 517 матчей в КХЛ и набрал 197 (76 + 121) очков при показателе полезности «+132». Андрей Светлаков становился обладателем Кубка Гагарина в 2019, 2022 и 2023 годах.

«Центральные нападающие такого уровня с российским паспортом сегодня в дефиците, поэтому мы рады, что „Трактору“ удалось выиграть конкуренцию у других клубов в борьбе за форварда. Сильные стороны Светлакова известны: он одинаково хорош на обеих сторонах площадки, умеет и любит сыграть жестко, надежен в плей-офф и способен повести за собой команду. Настоящий лидер, выигравший три Кубка Гагарина, — именно то усиление, необходимое „Трактору“ в это межсезонье», — отметил генменеджер ХК «Трактор» Алексей Волков.

Кроме того, 28-летний хоккеист имеет большой опыт выступлений на международном уровне. Неоднократно вызывался в национальную сборную страны, за которую сыграл в 35 встречах и отметился 13 (4 + 9) результативными баллами.

Ранее руководство хоккейного клуба «Трактор» объявило о том, что главным тренером команды назначен канадский специалист Бенуа Гру.

Алексей Заварухин отказался возглавить челябинский клуб «Челмет», который в прошлом сезоне занял 18-е место из 29 команд и не вышел в плей-офф.

