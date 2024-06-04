Хоккейный клуб «Трактор» сформировал тренерский штаб на сезон‑2024/2025

В челябинской команде Бенуа Гру будут помогать восемь специалистов

Стал известен тренерский штаб хоккейного клуба «Трактор» на сезон-2024/2025. В него вошли девять специалистов во главе с канадцем Бенуа Гру. Из прошлогоднего состава в команде остались лишь три тренера. Ближайшими помощниками главного тренера станут Рафаэль Рише, Борис Миронов и Юрий Кузьменков, сообщается на официальном сайте ХК «Трактор».

По сравнению с сезоном-2023/2024, который завершился для «Трактора» завоеванием бронзовых медалей чемпионата КХЛ, в тренерском штабе клуба осталось лишь три специалиста: Петер Шкрабел, Кирилл Гарифуллин и Владимир Гапонов. В челябинской команде появилось шесть новых тренеров.

Помогать возглавившему «черно-белых» канадскому специалисту Бенуа Гру будут три ассистента: Рафаэль Рише, Борис Миронов и Юрий Кузьменков. Причем первому из них 30 лет — молодой возраст по тренерским меркам. Североамериканский защитник с 2010 по 2016 год выступал в канадских юниорских лигах, рано завершил карьеру, после чего перешел на тренерскую работу. В «Тракторе» Рафаэль Рише будет отвечать за работу команды в нападении и большинстве.

Переезжает в Челябинск и известный в прошлом хоккеист, игрок сборной России призер Олимпийских игр Борис Миронов. В «Тракторе» в зону его ответственности будет входить игра команды в обороне и меньшинстве. Наконец, ассистентом главного тренера назначен Юрий Кузьменков. Белорусский специалист будет отвечать за построение внутренней коммуникации в команде.

Хоккейный клуб «Трактор». Тренерский штаб. Сезон-2024/2025:

Бенуа Гру — главный тренер;

Рафаэль Рише — ассистент главного тренера;

Борис Миронов — ассистент главного тренера;

Юрий Кузьменков — ассистент главного тренера;

Максим Смельницкий — тренер-аналитик;

Петер Шкрабел — тренер по вратарям;

Кирилл Гарифуллин — тренер по ОФП;

Даниил Бабенко — тренер по ОФП;

Владимир Гапонов — видеотренер.

Отметим также, что вошел в тренерский штаб «черно-белых» и теперь уже экс-наставник «Челмета» Максим Смельницкий. Он будет выполнять роль тренера-аналитика. Еще одним тренером по ОФП стал Даниил Бабенко.