У хоккейного клуба «Трактор» будет уникальный стиль игры — Бенуа Гру

Главный тренер челябинской команды также оценил уровень мастерства своих подопечных

В новом сезоне рисунок игры хоккейного клуба «Трактор» будет другим. Возглавивший команду канадский специалист Бенуа Гру планирует привить «черно-белым» свой уникальный стиль. Об этом он сообщил в интервью, опубликованном на официальном сайте клуба. Главный тренер «Трактора» также оценил высокий уровень мастерства ряда хоккеистов и отдельно высказался об игре Максима Шабанова и Виталия Кравцова, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Когда я приеду в Челябинск, мы начнем строить команду в тренинг-кемпе — и будем это делать так, чтобы она пришла к успеху. Собираемся работать поступательно: заложим систему, выстроим отношения, найдем „химию“ в сочетаниях. Немаловажным будет создать и привить команде ее уникальный стиль. Надеюсь, игроки будут видеть его. С самого первого дня сборов это уже будет хоккей и команда Бена Гру», — отметил канадский тренер в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Североамериканский специалист понимает, что работа в России сопряжена с определенными рисками. Здесь незнакомая для него среда, иная культура и менталитет игроков. Однако Бенуа Гру полагает, что это не вызовет для него больших проблем.

«У меня были успешные примеры работы и с русскими парнями, и с игроками других национальностей. У меня будет время на то, чтобы познакомиться с хоккеистами „Трактора“, весь август уйдет на притирку друг к другу. Мне хочется, чтобы болельщики гордились парнями и им было приятно ассоциировать себя с результатами „Трактора“ и самой командой», — добавил специалист.

Бенуа Гру также высоко оценил игру лидеров челябинского клуба — Максима Шабанова и Виталия Кравцова. И он успел посмотреть их в деле по видеонарезке матчей «Трактора». Хотя и осознает, что это не дает полного представления об их уровне игры.

«Я знаю, что Макс забросил 25 шайб в прошлом сезоне. Увидел то, как он действует в атаках с ходу и в позиционном нападении. Многие вещи мне понравились. Шабанов — умный игрок, который знает, как находить путь к воротам. Но мне нужно больше времени и информации, чтобы оценить его потенциал. Также я верю в Виталия Кравцова и вижу в нем лидера. Интересно с ним поработать в одной команде — это тоже своего рода вызов для меня», — добавил Бенуа Гру.

Напомним, что руководство ХК «Трактор» 6 мая объявило о подписании контракта с Бенуа Гру. Канадский специалист долгие годы ранее работал с клубом «Сиракьюз» в АХЛ, а вершиной ее карьеры стало золото молодежного чемпионата мира со сборной Канады.

В текущем межсезонье руководство «черно-белых» заключило соглашение с форвардами Александром Кадейкиным и Андреем Светлаковым. Кроме того, «Трактор» произвел обмен Ярослава Яппарова на защитника ЦСКА Марселя Ибрагимова.