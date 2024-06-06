Хоккейный клуб «Трактор» выступит на двух предсезонных турнирах

Челябинцы сыграют на домашнем Кубке губернатора и мемориале Блинова в Омске

Хоккейный клуб «Трактор» представил план подготовки к сезону-2024/2025. Игроки челябинской команды выйдут из отпуска 1 августа, проведут один учебно-тренировочный сбор и примут участие в двух предсезонных турнирах — Кубке губернатора Челябинской области и мемориале Виктора Блинова в Омске, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Основной этап подготовки к новому хоккейному сезону игроки «Трактора» проведут в Челябинске. Сразу после выхода из отпуска их ждет углубленный медосмотр и первый учебно-тренировочный сбор, который продлится до 19 августа.

По его окончании «черно-белые» отправятся на предсезонный турнир в Омск. Кроме того, они выступят и на домашнем Кубке губернатора Челябинской области, который пройдет 27—30 августа. А уже в начале сентября подопечные Бенуа Гру стартуют в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025.

ХК «Трактор». План предсезонной подготовки:

1 августа — выход из отпуска, медицинский осмотр;

1—19 августа — учебно-тренировочный сбор (Челябинск);

20—24 августа — мемориал Виктора Блинова (Омск);

27—30 августа — Кубок губернатора Челябинской области;

31 августа — 3 сентября — подготовка к старту регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что состав участников Кубка губернатора Челябинской области — 2024 пока не определен. Точнее, известны три из четырех команд. Помимо «Трактора» на турнире выступят «Амур» и «Лада». Планировалось, что приедет в Челябинск казанский «Ак Барс», но клуб из Татарстана изменил свои намерения.

Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 хоккейный клуб «Трактор» завоевал бронзовые медали. В межсезонье команду возглавил канадский специалист Бенуа Гру. Накануне руководство клуба сформировало тренерский штаб команды, в который вошли девять специалистов.