Челябинский клуб «Трактор» подписал контракт с Александром Кадейкиным

Контракт с 30‑летним нападающим рассчитан до конца сезона‑2025/26

Руководство хоккейного клуба «Трактор» объявило о подписании соглашения с обладателем Кубка Гагарина Александром Кадейкиным. Нападающий подписал контракт с «черно-белыми» до конца сезона-2025/26, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Форвард является воспитанником «Кристалла» из Электростали. В КХЛ нападающий дебютировал в составе мытищинского «Атланта». Также по ходу карьеры выступал за ярославский «Локомотив», уфимский «Салават Юлаев». Александр Кадейкин становился обладателем Кубка Гагарина в 2015 году и бронзовым призером чемпионата КХЛ (2019).

Прошлый сезон нападающий провел в составе питерского СКА, где за 45 матчей чемпионата набрал 14 (2 + 12) очков. Всего в КХЛ на счету Александра Кадейкина 625 игр, 270 (99 + 171) очков при показателе полезности «+84».

«Габаритный и умный форвард больше десяти лет провел в КХЛ, где заработал репутацию хоккеиста, способного уверенно действовать во всех трех зонах, вести игру в роли лидера и давать результат на „точке“. Считаем, что „Трактор“ является отличным местом для продолжения карьеры Кадейкина, который находится в самом расцвете и имеет высокие амбиции для реализации задач в нашей организации», — говорит генменеджер ХК «Трактор» Алексей Волков.

Напомним, что первым новичком «черно‑белых» стал форвард Андрей Светлаков. Трехкратный обладатель Кубка Гагарина подписал соглашение на три года.

Ранее руководство хоккейного клуба «Трактор» объявило о том, что главным тренером команды назначен канадский специалист Бенуа Гру. Алексей Заварухин отказался возглавить фарм-клуб «Челмет» и завершил работу в клубной системе.