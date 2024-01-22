Хоккейный клуб «Металлург» продлил контракт с форвардом Денисом Зерновым

Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона‑2026/2027

Магнитогорский «Металлург» заключил новое контрактное соглашение с форвардом Денисом Зерновым, который будет выступать за южноуральскую команду до конца хоккейного сезона‑2026/2027. Воспитанник челябинского хоккея является одним из самых результативных игроков «Металлурга», сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

28-летний форвард — воспитанник челябинской школы хоккея. Однако на взрослом уровне состоялся в Тольятти, где и начинал свою профессиональную карьеру. Сначала он выступал за «Ладью» в чемпионате МХЛ, а в сезоне‑2017/2018 дебютировал на взрослом уровне в КХЛ. Затем провел три ярких сезона за омский «Авангард», после чего в 2021 году перебрался в Магнитогорск.

В общей сложности Денис Зернов провел за «Металлург» 146 матчей и набрал 93 (52+41) очка. В текущем чемпионате в его активе 33 (16+17) очка в 53 играх в чемпионате КХЛ. Отметим, что летом минувшего года в прессе неоднократно появлялась информация об интересе к игроку со стороны челябинского «Трактора».

В текущем чемпионате МХЛ магнитогорский «Металлург» возглавляет Восточную конференцию. Накануне подопечные Андрея Разина одержали очередную победу, выиграв на домашней площадке у череповецкой «Северстали» со счетом 3:2.