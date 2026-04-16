Маломобильные пассажиры стали чаще заказывать сопровождение на вокзалах Челябинской области

С начала года этой услугой воспользовались почти 1,8 тысячи человек

С начала 2026 года почти 3,7 тысячи маломобильных жителей и гостей Южного Урала воспользовались услугами специального сопровождения на объектах ЮУЖД. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на помощь увеличился на 9,3%. При этом основными драйверами роста стали именно вокзалы Челябинской области, где зафиксировано 1754 обращения — это половина от всех случаев по магистрали, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

В Курганской области помощь потребовалась 1052 пассажирам, в Оренбургской — 873, а в Республике Башкортостан — 18 гражданам.

Пассажирам с ограниченными возможностями здоровья на вокзалах Челябинска, Магнитогорска, Златоуста и других станций региона готовы предложить полный цикл бесплатных услуг: от встречи на входе и предоставления места в зале ожидания до помощи при посадке в поезд и высадке из него. При необходимости сотрудники центра предоставят кресло-коляску или специальную каталку для лежачих больных.

Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» работает круглосуточно и без выходных. Оставить заявку на сопровождение через специальный раздел «Маломобильные пассажиры» на официальном сайте компании.