Хоккейный клуб «Металлург» потерял очки в матче с аутсайдером КХЛ

Магнитогорцы уступили на выезде «Адмиралу» из Владивостока со счетом 1:2

Сегодня, 24 января, во Владивостоке встречались первая и последняя команды Восточной конференции чемпионата КХЛ. В упорном матче хоккеисты «Адмирала» одержали волевую победу над магнитогорским «Металлургом». Решающую шайбу за полторы минуты до финальной сирены забросил канадский форвард хозяев Джованни Фьоре, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хоккеисты дальневосточного клуба неудачно проводят последние матчи в чемпионате КХЛ. «Адмирал» одержал лишь одну победу при десяти поражениях. Это отразилось и на турнирном положении команды: подопечные Леонида Тамбиева опустились на последнюю строчку в Восточной конференции. Однако в поединке с набравшим ход «Металлургом» игроки из Владивостока показали, что их рано записали в аутсайдеры и они еще могут побороться за место в плей-офф.

В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели. А в середине второго отрезка игры «сталевары» открыли счет в матче. Роль лидера взял на себя капитан магнитогорского клуба Егор Яковлев.

В третьем периоде «Адмирал» забил быстрый гол. Вернувшийся из аренды чешский защитник Либор Шулак сравнял счет — 1:1. Игра пошла на встречных курсах, обе команды могли вырвать победу, однако больше повезло хозяевам площадки. За полторы минуты до конца заключительного отрезка игры точный бросок удался канадскому форварду «моряков» Джованни Фьоре.

Лидер Восточной конференции уступил команде, занимающей последнее место. Но уже послезавтра, 26 января, может взять реванш. В этот день команды проведут повторный поединок.