Хоккейный клуб «Металлург» обеспечил себе участие в Кубке Гагарина

После победы над «Адмиралом» магнитогорцы оформили себе путевку в плей‑офф

Сегодня, 26 января, хоккеисты магнитогорского «Металлурга» обеспечили себе участие в Кубке Гагарина. Благодаря победе в гостевом поединке над «Адмиралом» (4:2) южноуральцы первые из команд Восточной конференции забронировали место в плей-офф, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне «Адмирал» и «Металлург» уже встретились во Владивостоке в матче чемпионата КХЛ. Тогда, 24 января, дальневосточный клуб одержал неожиданную домашнюю победу со счетом 2:1. Сегодня «сталеварам» удалось взять реванш, который позволил им досрочно обеспечить себе участие в плей-офф Кубка Гагарина. Занимающая 9-ю строчку в Восточной конференции «Сибирь» потеряла даже теоретические шансы обойти первую команду «Востока».

Победу над «Адмиралом» магнитогорцы оформили благодаря успешной игре во втором периоде. Гостям с интервалом в две минуты забросили две безответные шайбы, которые стали ключевыми в матче. Их авторами стали Люк Джонсон и Данила Юров. Еще по голу на свой счет записали Максим Карпов и Павел Акользин. Хозяева льда ответили двумя точными бросками, которые на исход матча не повлияли, — 2:4 в пользу магнитогорцев.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ «Металлургу» предстоит сыграть еще 11 матчей. Однако вне зависимости от их исхода подопечные Андрея Разина гарантированно вышли в плей-офф.