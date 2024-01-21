Хоккеисты из Магнитогорска выиграли в дерби «металлургов»

Победу южноуральскому клубу принес точный бросок экс-игрока «Северстали» Даниила Вовченко

Сегодня, 22 октября, хоккеисты магнитогорского «Металлурга» выиграли у «Северстали» в чемпионате КХЛ со счетом 3:2. Победу южноуральскому клубу принес точный бросок экс-игрока команды из Череповца Даниила Вовченко. Подопечные Андрея Разина сохранили за собой лидерство в Восточной конференции, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Перед игрой с «Металлургом» череповецкий клуб подошел с серией семи побед кряду. Однако и магнитогорцы в последних матчах выглядят убедительно: 6 выигрышей в семи поединках. Возможно, поэтому уже с первых минут игры команды включили высокие скорости с большим количеством бросков по воротам. Поединок проходил практически без средней зоны, соперники быстро ее преодолевали и выходили на оперативный простор.

В такой лихой игре больше преуспели хозяева площадки. Под занавес периода открыл счет в матче Павел Акользин. После перерыва гости сравняли счет усилиями Руслана Абросимова. Однако магнитогорские «сталевары» сначала вышли вперед, а затем и упрочили свое преимущество. Так, отличились Данила Юров и Даниил Вовченко. Последний, к слову, в текущем сезоне выступал за «Северсталь», но по ходу сезона присоединился к южноуральскому клубу. Именно его шайба в итоге стала победной.

«Думаю, такая игра понравилась болельщикам. Хорошие скорости, много моментов. Мы могли не доводить дело до такой нервной концовки. Жалко, что не забили много большинства, сами себе придумали второй гол. Но победа есть победа», — прокомментировал исход поединка главный тренер ХК «Металлург» Андрей Разин.

Магнитогорский клуб сохранил за собой лидерство в Восточной конференции. Впереди команду ждет непростой дальневосточный выезд — с 24 по 29 января «Металлургу» предстоит сыграть по два матча с «Адмиралом» (Владивосток) и «Амуром» (Хабаровск).