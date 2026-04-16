Прохладная погода со слабым ветром ожидает челябинцев 16 апреля

День выдастся солнечным

Сегодня, 16 апреля, на погоду в Челябинской области продолжит влиять арктический антициклон: день выдастся прохладным, но солнечным и маловетреным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет ясно и 10°C выше нуля.

Магнитогорцам и миасцам также достанется ясная погода. Воздух прогреется до +9...+10°C.

В Аше дневной прогрев составит +13°C. Солнечно. Слабый северо-восточный ветер.

В горно-заводской зоне потеплеет до +10°C. День выдастся ясным и почти безветренным.

В Бакале — солнечно и +7°C.

В Верхнем Уфалее и Нязепетровске лучи солнца прогреют воздух до +11°C.

В Троицке и Южноуральске столбики термометров остановятся на +9°C. Синоптики обещают ясный день. Ветер преимущественно северный, до 5 метров в секунду.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +8 до +13°C. Осадков не предвидится. Ветер будет слабым, северного направления, с порывами до 13 метров в секунду.