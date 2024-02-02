Хоккеисты «Металлурга» выиграли битву лидеров «Востока» в чемпионате КХЛ

Магнитогорцы ушли от поражения в матче с «Авангардом» и победили в овертайме со счетом 4:3

Удивительный матч в чемпионате КХЛ выдали лидеры Восточной конференции. Сегодня, 2 февраля, хоккеисты «Металлурга» совершили фантастический камбэк в матче с «Авангардом», сравняв счет за 0,1 секунды до конца третьего периода. Героем поединка стал форвард магнитогорского клуба Данила Юров. На его счету дубль и победная шайба, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Матч лидеров «Востока» оправдал ожидания болельщиков. И в первую очередь благодаря огненной концовке, которую выдали обе команды.

Открыли счет в матче гости в середине первого периода благодаря усилиям канадца Райана Спунера. Правда, вели в счете «ястребы» не долго: менее чем через минуту хозяева ответили взятием ворот. Автором заброшенной шайбы стал Игорь Гераськин.

В дебюте второго периода Даниил Вовченко вывел хозяев вперед. И снова одна из команд не долго пребывала в состоянии эйфории. Через 34 секунды после заброшенной шайбы ответили точным броском гости. У «Авангарда» отличился Игорь Игумнов. Под занавес периода Семен Чистяков вывел омичей вперед.

В третьем периоде «сталеварам» никак не удалось поразить ворота соперников. Постарались в этом и «ястребы», которые сделали ставку на надежную игру в обороне. А затем настала кульминационная развязка. Казалось, что «Магнитке» уже не избежать поражения, но им удалось-таки провести результативную атаку. Форвард Данила Юров за одну десятую секунды до финальной сирены сравнял-таки счет в матче — 3:3!

А в овертайме наставник гостей Михаил Кравец, как и в предыдущих матчах сезона, пошел ва-банк, сменив вратаря на четвертого полевого игрока. В этот раз риск не оправдался: уже две минуты после начала дополнительного времени все тот же Данила Юров поразил пустые ворота омичей — 4:3 в пользу магнитогорцев.

«Металлург» сохранил за собой лидерство на «Востоке». И теперь в хорошем настроении игроки клуба будут готовиться к следующему поединку, в котором они 6 февраля сыграют на своей площадке с дальневосточным «Адмиралом».