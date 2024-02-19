Хоккеисты «Металлурга» в чемпионской форме выиграли у «Ак Барса» в чемпионате КХЛ

Игроки магнитогорского клуба сыграли в игровых джерси образца 2006 года

Сегодня, 19 февраля, хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали победу со счетом 2:1 над казанским «Ак Барсом» в чемпионате КХЛ. Южноуральская команда провела матч в игровых джерси сезона-2006/2007, когда завоевала титул чемпионов России, выиграв финальный матч у казанского «Ак Барса». Игроки клуба из Татарстана также провели матч в ретро-форме, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне команды уже сыграли между собой в ретро-форме образца 2006 года. В Казани 15 февраля победили хоккеисты из Татарстана со счетом 2:1. Сегодня ситуация повторилась, снова победили хозяева площадки, но уже в Магнитогорске и с таким же самым счетом.

Перед самой игрой состоялась торжественная церемония поднятия именно свитера Даниса Зарипова. Это было очень символично на фоне предстоящей игры. Воспитанник челябинского «Мечела» лучшие годы хоккейной карьеры провел в составе «Металлурга» и «Ак Барса».

Открыли счет в матче хозяева льда. На «пятаке» после броска Робина Пресса подставил клюшку Александр Петунин — 1:0. Обе команды здорово действовали в атаке, нанесли большое количество бросков в створ ворот, однако шайба упорно не желала залетать в ворота. В середине второго периода отличный шанс удвоить преимущество имел форвард «сталеваров» Денис Зернов, однако переиграть голкипера не смог.

Уже в третьем периоде гостям удалось-таки сравнять счет. Райли Барбер вернул игре интригу — 1:1. Игра пошла до гола. На 56-й минуте форвард магнитогорцев Роман Канцеров выцарапал шайбу в своей зоне и совершил сольный проход к владениям соперника. С первого раза пробить Амира Мифтахова у него не получилось, но на добивании сделал свое дело — 2:1 за 5 минут до финальной сирены.

Гости пошли всеми силами вперед, взяли тайм ауйт, заменили вратаря на шестого полевого игрока. Но голкипер «Магнитки» Никита Подскребалин с партнерами по команде выдержали натиск соперника и довели матч до победного завершения.

В следующем матче подопечные Андрея Разина сыграют на домашнем льду 22 февраля с хабаровским «Амуром».