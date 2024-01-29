Хоккейный матч «Амура» и «Металлурга» вошел в топ самых результативных в КХЛ

Команды забросили 13 шайб, а победу праздновали хабаровчане со счетом 7:6

Хоккейный поединок между хабаровским «Амуром» и магнитогорским «Металлургом» стал одним из самых результативных в истории чемпионатов КХЛ. Сегодня, 29 января, дальневосточный клуб победил со счетом 7:6. Но это не рекорд даже нынешнего сезона регулярного чемпионата КХЛ. Рассказываем о самых результативных матчах в истории лиги.

Хоккеисты «Амура» и «Металлурга» устроили голевое пиршество в Хабаровске, забросив 13 шайб на двоих. В течение матча вели в счете и те, и другие. Первый период завершился со счетом 2:2, во втором отрезке игры хозяева вырвались вперед (4:2), однако на перерыв ушли с минимальным перевесом (5:4).

В заключительном периоде команды забросили еще по 2 шайбы, а могли и больше. Итоговый счет — 7:6 в пользу дальневосточного клуба. В составе победителей дублем отметился экс-форвард «Трактора» Кирилл Капустин.

Удивительно, но это не самый результативный матч текущего чемпионата КХЛ. 5 декабря 2023 года устроили голевую феерию хоккеисты «Спартака» и «Динамо». Тогда «красно-белые» победили со счетом 8:7. Но и им далеко до удивительного рекорда, который установили в сезоне-2008/2009 «Барыс» и «Витязь». Эти команды забросили в матче 17 (!) шайб.

Самые результативные матчи в истории КХЛ:

17 шайб. «Барыс» — «Витязь» — 11:6 (сезон-2008/2009)

15 шайб. «Витязь» — «Динамо» Мн — 9:6 (сезон-2016/2017)

15 шайб. «Спартак» — «Динамо» М — 8:7 (сезон-2023/2024)

14 шайб. «Салават Юлаев» — ХК «Сочи» — 11:3 (сезон-2017/2018)

13 шайб. «Динамо» М — «Трактор» — 7:6 от (сезон-2021/2022)

13 шайб. «Динамо» Р — «Локомотив» — 4:8 (сезон-2010/2021)

13 шайб. «Амур» — «Металлург» Мг — 7:6 (сезон-2023/2024)

Отметим, что вчера, 28 января, команды также провели встречу в Хабаровске. Однако этот матч получился не столь результативным: со счетом 3:2 победили магнитогорцы.