Хоккейный клуб «Металлург» разгромил «моряков» из Владивостока в чемпионате КХЛ

Магнитогорская команда выиграла со счетом 5:1 у «Адмирала»

В матче регулярного чемпионата КХЛ очередную уверенную победу одержал магнитогорский «Металлург». На своем льду подопечные Андрея Разина разгромили «Адмирал» из Владивостока со счетом 5:1. Южноуральцы сохранили за собой лидерство в Восточной конференции, однако по потерянным очкам первое место занимает омский «Авангард», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Ключевым в матче стал первый период, в котором «сталевары» забросили три безответные шайбы в ворота дальневосточников. Преимущество магнитогорцев было подавляющим. Логично, что оборона «Адмирала» не могла долго сдерживать натиск соперника — уж слишком хороши были хозяева площадки в первом отрезке матча.

Открыл счет Никита Михайлис, успевший первым сыграть на добивании. Затем молодой нападающий «Магнитки» Никита Гребенкин был первым на отскоке после убойного броска Валерия Орехова. А «гол в раздевалку» оформил Роман Канцеров.

Хоккеисты «Металлурга» как будто успокоились после перерыва и не стали форсировать события. Но чувствовалось, что в случае необходимости они могут добавить. Надо отдать должное команде из Владивостока, она отодвинула игру от своих ворот. И заслуженно забросила шайбу в конце периода. На гол «Адмирал» наиграл, сократив отставание в счете — 3:1. И даже забил вторую шайбу, но после видеопросмотра судьи ее отменили, увидев положение «вне игры».

Ну а в третьем периоде хозяева площадки не стали искушать судьбу и сыграли предельно аккуратно в обороне. При этом забросили еще две шайбы. Свой снайперский счет пополнили Павел Акользин и Максим Карпов. 5:1 — уверенная победа «Металлурга», благодаря которой магнитогорский клуб сохранил лидерство в турнирной таблице в Восточной конференции.

Впереди у подопечных Андрея Разина соперник куда серьезней: 11 февраля «Металлург» принимает на своей площадке московское «Динамо» — одного из лидеров Западной конференции.