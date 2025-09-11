Хоккеисты «Металлурга» проиграли «Динамо» в матче и уступили в драке

Магнитогорская команда в третий раз подряд завершает матч за пределами основного времени

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» в чемпионате КХЛ провели три матча и каждый из них они завершили за пределами основного времени. Сегодня, 11 сентября, южноуральцы вновь вынуждены были играть овертайм, а затем и бросать буллиты. В серии послематчевых бросков южноуральцы уступили московскому «Динамо», а еще уступили соперникам в драке. Итог матча — 1:2, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первый отрезок матча хоть и получился безрезультативным, но зрелищным. Он полетел как один миг, почти без остановок. Обе команды действовали с акцентом на атаку, шайба практически не задерживалась в середине площадки. И подходов для взятия ворот было как с одной, так и другой стороны. Реальных возможностей открыть счет было, пожалуй, три.

В первом случае партнеры по команде вывели на хорошую позицию для броска Люка Джонсона. Однако американец удивительным образом не попал в створ ворот. Не реализовал также хорошую возможность Роман Канцеров. У «бело-голубых» в быстром отрыве не забил Макс Комтуа.

Голкиперы обеих команд трудились в поте лица, именно они стали героями первого периода. Отметим и игру соперников в не равных составах. «Динамо», например, образцово сыграло в защите, когда почти две минуты провело в формате «3×5».

В начале второго периода резко добавили в движении хоккеиста «Металлурга». Почти три минуты они «возили» соперника в зоне. Москвичи с трудом сдержали натиск соперника. А затем организовали быструю контратаку, в которой на рандеву с голкипером Ильей Набоковым выскочил Антон Слепышев. Форвард «бело-голубых» обыграл вратаря, но в створ ворот не попал — шайба угодила в штангу.

В целом, «Металлург» действовал посвежее, владел игровым и территориальным преимуществом. Но никаких дивидендов из этого извлечь не смог. Отметим и то, что команды стали дисциплинированней действовать в обороне. За весь период судья зафиксировал лишь одно удаление, магнитогорцы его не реализовали.

В дебюте третьего периода хозяева льда создали очередной шикарный момент у ворот соперника. В центре внимания оказался Владимир Ткачев. Звездный новобранец мог наконец-таки забросить первую шайбу за «Металлург», но попал в штангу.

Градус игры поднялся после того, как что-то не поделили друг с другом Алексей Маклюков и Седрик Пакетт. Их партнеры по команде тоже в стороне не стояли, немного потолкались. Судьи двум хоккеистам выписали штраф и практически тут же «бело-голубые» забили долгожданный гол. Мощнейший щелчок от синей линии нанес швец Фредрик Классон. Причем, бросок получился такой силы, что ни голкипер «Металлурга», ни судьи не сообразили сразу, что шайба побывала в воротах.

Хозяева льда после пропущенного гола как будто бы сникли. Вместо того, чтобы активизировать свои действия в атаке, они получили ненужное удаление. Парадокс, но это помогло «сталеварам» сравнять счет. Роман Канцеров перехватил шайбу в чужой зоне, сделал передачу Дмитрию Силантьеву, тот был точен — 1:1.

Практически тут же команды сошлись в рукопашной. В эпицентре событий оказались две дуэли, в которых Роман Канцеров и Ярослав Хабаров свои поединки проиграли — Максим Джиошвили и Макс Комтуа оказались в боях убедительней. Игра оживилась, теперь уже острее в нападении действовали «динамовцы». В одном из эпизодов шайба вновь сотрясла каркас ворот Набокова.

Овертайм также не выявил победителя. А в серии послематчевых буллитов лучше были хоккеисты столичного «Динамо». Джордан Уил и Никита Гусев реализовали свои попытки.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Сезон-2025/2026. 11 сентября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Москва) — 1:2 бул (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Фредрик Классон (Даниил Пыленков, Артем Ильенко), 47:46 (4×4).

1:1 — Дмитрий Силантьев (Роман Канцеров), 53:27 (4×5).

1:2 — Никита Гусев, 65:00 (бул).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Максим Моторыгин («Динамо»)

Главный герой матча, едва не ушел со льда «сухим». В его активе аж 37 сэйвов. Во многом благодаря его надежной игре «бело-голубые» и добились победы.

Илья Набоков («Металлург»)

Страж ворот магнитогорских также был сегодня в полном порядке. Его сложно винить в пропущенной шайбе — уж слишком мощным получился бросок соперника.

Фредрик Классон («Динамо»)

Открыл счет в матче мощнейшим щелчком. За этот гол уже достоин того, чтобы оказаться в нашем топе. В остальном ничем примечательным не запомнился.

«Металлург» завершил серию из трех домашних матчей. Впереди у него два гостевых поединка, первый из них 14 сентября состоится в Казани с «Ак Барсом».

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).