Каждый четвертый челябинец применяет искусственный интеллект в работе

Большинство начало изучать ИИ, чтобы освоить востребованный навык

В Челябинске 24% работающих регулярно используют искусственный интеллект для решения повседневных задач. Большинство из них пока применяют ИИ на базовом уровне, а 12% респондентов уже освоили продвинутые настройки. Как сообщили ИА «Первое областное» исследователи Авито Работы и Контура, работодатели поддерживают интерес своих сотрудников к современным технологиям и либо проводят внутренние курсы, либо компенсируют стоимость обучения.

«32% компаний в Челябинске уже проводит внутренние курсы по ИИ или компенсирует внешнее обучение, в Москве это делают 24% компаний. Это говорит о том, что бизнес в крупных экономических центрах уже воспринимает ИИ-компетенции как хороший инструмент для повышения эффективности»,— рассказал директор сервиса HRMOST Константин Куница.

Но ИИ — это не только про эффективность, но и про безопасность, отметил эксперт по информационной безопасности Контур.Эгиды и Staffcop Даниил Бориславский.

«Использование удобных для сотрудников инструментов создает дополнительную зону ответственности. Во внешние сервисы могут попадать внутренние документы, коммерческая информация, клиентские данные, фрагменты переписок или кода. Поэтому развитие ИИ-компетенций важно сопровождать базовой управляемостью: определять допустимые сценарии использования ИИ, разграничивать доступы к данным, объяснять сотрудникам, какую информацию нельзя загружать во внешние сервисы»,— объяснил Даниил Бориславский.

Сейчас ИИ в работе чаще всего используют специалисты из сфер производства, инженерии, строительства и технических специальностей — таких 13%. Задействуют современные технологии также представители исследовательской деятельности, сфер образования, IT, финансов и розничной торговли.

Интересно, что изучать ИИ 45% челябинцев начали для того, чтобы получить востребованный навык, каждый третий — для профессионального роста. Столько же хотят автоматизировать рутину, по 16% — увеличить доход и сменить профессию.

Сотрудники компаний, где еще не внедрили обучение искусственному интеллекту, чаще всего проходят его самостоятельно, используя видеоуроки или бесплатные онлайн-курсы. Еще часть узнает что-то полезное от друзей или коллег. Каждый третий изучает ИИ потому, что уверен, что владение современными технологиями становится базовым профессиональным навыком.