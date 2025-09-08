Хоккеисты «Металлурга» упустили победу в матче с «Салаватом Юлаевым»

Магнитогорцы вели в счете, но позволили соперникам сравнять счет, а затем и выиграть в овертайме — 3:2

Хоккейный клуб «Металлург» проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» в домашнем матче чемпионата КХЛ. Южноуральцы не удержали победный счет, пропустив шайбу в концовке третьего периода, а затем и решающий гол в овертайме. Успех клубу из Башкортостана принес точный бросок Александра Хмелевски, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Уфимцы здорово начали матч, лучше действовали в атаке. Уже в самом дебюте игры едва не открыл счет в матче Максим Кузнецов. Хорошие подходы к воротам соперника были у Прохора Корбита и Данила Алалыкина. Хоккеисты «Салавата Юлаева» добились-таки своего, реализовав большинство. Правда, не обошлось без курьера: Денис Ян бросил, шайба срикошетила от защитника в перекладину, отскочила в поле, и сам форвард ее добил в ворота — 0:1.

Впрочем, атакующий порыв гостей охладел после череды удалений. Магнитогорцы перехватили инициативу и забили ответный гол в тот момент, когда уфимский игрок выскочил на площадку со скамейки для штрафников. Многоходовую комбинацию «Металлурга» точным броском завершил Даниил Вовченко.

Он же мог и выводить команду вперед минуту спустя. Он оказался на ударной позиции — голкипер Александр Самонов успел среагировать на бросок, а затем и на добивание Никиты Михайлиса. В концовке периода уже игроки «Металлурга» стали часто удаляться и даже провели более полутора минут в формате «3×5». Они выстояли, а затем могли отдохнуть и подумать над своим поведением в раздевалке во время перерыва.

Видимо, пауза пошла магнитогорцам на пользу. Во втором отрезке матча они стали меньше удаляться, получив лишь два двухминутных штрафа. В целом, второй отрезок матча был менее богат на события. Да, команды имели несколько возможностей забить, но сделали это под занавес периода. Никита Михайлис за 6 секунд до сирены вывел «Металлург» вперед — 2:1.

Этот счет долгое время оставался без изменений и в третьем периоде. Но в нужный момент гости пошли большими силами в наступление. И защита хозяев льда дрогнула. Она оставила Александра Смолина на растерзание форвардам соперника. Те с третьей попытки протолкнули шайбу в ворота «Металлурга» — 2:2. Ну а в овертайме поставил точку в матче Александр Хмелевски и принес победу уфимскому клубу.

Хоккей. КХЛ. Сезон-2025/2026. 8 сентября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 от (1:1, 1:0, 0:1, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Денис Ян (Данил Алалыкин, Ярослав Цулыгин), 05:27 (5×4).

1:1 — Даниил Вовченко (Робин Пресс, Люк Джонсон), 14:18 (5×5).

2:1 — Никита Михайлис (Даниил Вовченко, Робин Пресс), 39:54 (5×4).

2:2 — Денис Ян (Джек Родуолд, Данил Алалыкин), 55:13 (5×5).

2:3 — Александр Хмелевски (Данил Алалыкин, Глеб Кузьмин), 62:44 (3×3).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Денис Ян («Салават Юлаев)

Безусловный герой матча! Открыл в нем счет, а затем помог уфимцам выровнять положение в концовке третьего периода.



Даниил Вовченко («Металлург»)

Принял участие в двух заброшенных магнитогорцами шайбами. Забил сам, сделал результативную передачу.

Данил Алалыкин («Салават Юлаев»)

3 (0+3) очка за матч — отличный показатель! Да, сам гол не забил, но ассистировал партнерам.

«Металлург» второй матч подряд заканчивает за пределами основного времени. Но если в предыдущем поединке южноуральцы вырвали победу в овертайме у «Ак Барса», то теперь уступили «Салавату Юлаеву». Следующий матч подопечные Андрея Разина проведут 11 сентября в Магнитогорске с московским «Динамо».

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).