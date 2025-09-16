Хоккеисты «Металлурга» включили режим «серийного убийцы» в матче с «Северсталью»

Магнитогорскому клубу хватило одного периода, чтобы сломить сопротивление череповчан, забросив четыре безответные шайбы

Подавить соперника в одном периоде, чтобы затем без лишней нервотрепки и суеты довести матч до победы — такая стратегия может стать «фишкой» магнитогорского «Металлурга» в КХЛ. Накануне магнитогорцы забросили пять безответных шайб в ворота «Ак Барса» в первом отрезке матча, теперь ограничились четырьмя во втором в поединке с «Северсталью». В обоих случаях им этого хватило для побед, итог игры с череповецким клубом — 5:2, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Нельзя сказать, что «стальные» дерби Череповца и Магнитогорска вызывают жгучий интерес у любителей хоккея в двух городах. Да и зрелищными эти матчи получаются не всегда. Но сегодня игра удалась, хотя она и не таила в себе интриги. «Металлург» уверенно разобрался с оппонентом, не дав тому и шанса на спасение.

Хотя первый период получился голевым. Более того, «Северсталь» его провела лучше. Хозяева льда сжали в крепкие тиски оппонентов, предложив тем высокий прессинг. У хоккеистов «Металлурга» обнаружились очевидные проблемы с началом атак. Первый бросок в створ ворот они нанесли лишь в середине периода. Самый верную возможность открыть счет в матче упустили хозяева — в самой концовке в быстром прорыве убежал Адам Лишка, шайба после его броска угодила в перекладину.





Ключевым в матче стал второй период, который превратился в избиение. В качестве пострадавших выступили хоккеисты «Северстали». Сложно сказать, что стало причиной чудесного преображения игры магнитогорской команды. Но еще большим сюрпризом стало то, что повел партнеров за собой 18-летний форвард Михаил Федоров, который до этого матча провел в общей сложности менее 6 минут в КХЛ.

Началу разгрома положил его гол в дебюте третьего периода. Получив передачу от партнера, молодой форвард здорово разобрался на «пятаке», переиграв голкипера «Северстали» — 1:0. Практически тут же номинально четвертое звено гостей едва не удвоило преимущество. После передачи все того же Федорова на острие атаки оказался Андрей Козлов. Забить с первой попытки ему не удалось, а во второй он попробовал забить «свояка», но чуть не повезло.

Затем были два гола в большинстве, в которых отличился Дерек Барак, а еще заброшенная шайба Андреем Козловым в быстром отрыве. Так, за 10 минут во втором периоде магнитогорцы забросили четыре безответные шайбы, включив режим «серийного убийца»: если уж устранять конкурента, то наверняка — так, чтобы он не смог нанести ответный удар.

Впрочем, в дебюте третьего периода «Металлург» дал сопернику шанс на спасение. «Северсталь» забила быстрый гол, а еще и получила 2 минуты игры в большинстве после того, как штаб магнитогорского клуба запросил у судей видеопросмотр. Те нарушения правил при взятии ворот не обнаружили. И череповчане практически тут же реализовали большинство. 2:4 — за полминуты игры в третьем отрезке матча.

Запахло жареным. Однако хоккеисты «Металлурга» не дали разгореться пламени. Они задули огонек надежды у череповчан, забросив пятую шайбу. В контратаке Александр Петунин отдал хороший пас на Руслана Исхакова и тот забросил свою первую шайбу в составе магнитогорского клуба. 5:2 — уверенная победа подопечных Андрея Разина.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Сезон-2025/2026. 16 сентября. «Северсталь» (Череповец) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:5 (0:0, 0:4, 2:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Михаил Федоров (Александр Петунин), 22:21 (5×5).

0:2 — Дерек Барак (Дмитрий Силантьев, Роман Канцеров), 26:00 (5×4).

0:3 — Андрей Козлов (Михаил Федоров, Артем Минулин), 27:45 (5×5).

0:4 — Дерек Барак (Дмитрий Силантьев, Валерий Орехов), 32:34 (5×4).

1:4 — Руслан Абросимов (Кирилл Танков, Адам Лишка), 40:31 (5×5).

2:4 — Руслан Абросимов (Илья Иванцов, Александр Скоренов), 40:41 (5×4).

2:5 — Руслан Исхаков (Александр Петунин, Никита Михайлис), 45:01 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Михаил Федоров («Металлург»)

Этот матч 18-летний форвард магнитогорского клуба точно запомнит надолго. Его второе появление на льду в этом сезоне получилось удивительным: забросил свою дебютную шайбу в КХЛ, а еще сделал результативную передачу.

Дерек Барак («Металлург»)

Как и в предыдущем матче оформил «дубль». Забросил обе шайбы в большинстве, хорошо сыграв на «пятаке». Похоже, становится главным орудием возмездия соперников за грубость.

Руслан Абросимов («Северсталь»)

Подарил надежду своей команде, когда в дебюте третьего периода забросил две шайбы. Но этот порыв череповчане не поддержали, а магнитогорцы погасили, когда забили пятый гол.

Впереди у «Металлурга» серия из пяти домашних матчей. Первый из них состоится 18 сентября с астанинским «Барысом». У подопечных Андрея Разина есть хорошая возможность пополнить свой очковый багаж и выбиться в лидеры Восточной конференции.

Фото: пресс-служба ХК «Северсталь» (Череповец).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).