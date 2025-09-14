Хоккеисты «Металлурга» разобрались с «Ак Барсом», забросив 5 шайб в первом периоде

Магнитогорский клуб в результативном матче выиграл со счетом 6:3

Хоккейный клуб «Металлург» уверенно выиграл у казанского «Ак Барса» в чемпионате КХЛ со счетом 6:3. Залогом победы стал удивительный первый период, в котором магнитогорцы забросили в ворота соперника пять (!) безответных шайб. Не форсируя событий, подопечные Андрея Разина довели матч до победы, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В текущем сезоне команды уже встречались друг с другом. На магнитогорском льду игра получилась равной и боевой, ее исход решился в послематчевых буллитах, в которых удачливее оказались хозяева площадки. Очевидно было, что и матч в Казани будет непростым для обеих команд.

Однако первый период встречи на «Татнефть-Арене» поверг в шок не только местных болельщиков, но и всех хоккейных экспертов. Удивительно, но «Металлург» забросил пять безответных шайб в ворота казанцев. К исходу 6-й минуты гости уже вели в счете 3:0!

Открыл счет в матче Дерек Барак, а затем два похожих гола забили Дмитрий Силантьев и Роман Канцеров. Они скорректировали полет шайбы после бросков защитников команды. Любопытно, что магнитогорцы нанесли три броска в створ ворот казанцев и все они завершились взятием ворот. Удивительная эффективность!

Лишь получив большинство, казанцы смогли позволить себе несколько позиционных атак и погостить в зоне соперника. И даже гол забили, но после видеопросмотра судьи взятие ворот отменили. На этом порыв хоккеистов «Ак Барса» несколько угас. И они тут же пропустили еще две шайбы в концовке периода. Их авторами стали Дерек Барак и Дмитрий Силантьев.

Продолжил «Металлург» играть в свое удовольствие и куражиться во втором периоде. Собственно, хоккеисты «Ак Барса» сами позволяли ему это делать. В одном из эпизодов защитник «зеленых» выдал шикарную передачу на... Дерека Барака, предлагая ему оформить хет-трик. Легионер «Металлурга» подарком не воспользовался.

Впрочем, нельзя сказать, что хозяева льда опустили руки. Они пытались как-то изменить ход игры, провели парочку хороших позиционных атак. И уж как минимум заслужили того, чтобы забить гол престижа. Случился он ближе к середине второго периода. После передачи Григория Денисенко выиграл борьбу на «пятаке» Дмитрий Яшкин — 1:5. А в самом конце периода буквально затолкал шайбу в ворота Илья Карпухин. Как показалось, с нарушением правил, но штаб «Металлурга» почему-то настаивать на просмотре видеоповтора не стал — 2:5.

Тренерский штаб «Ак Барса» пошел ва-банк, заменив вратаря на шестого полевого игрока за 7 минут до конца третьего периода. Одну шайбу казанцы таки отыграли, ну а затем пропустил в свои ворота. Итог — 3:6.

Хоккей. КХЛ. Сезон-2025/2026. 14 сентября. «Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:6 (0:5, 2:0, 1:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Дерек Барак (Дмитрий Силантьев, Робин Пресс), 00:49 (5×5).

0:2 — Дмитрий Силантьев (Робин Пресс, Владимир Ткачев), 02:21 (5×5).

0:3 — Роман Канцеров (Сергей Толчинский, Артем Минулин), 06:39 (5×5).

0:4 — Дерек Барак (Роман Канцеров, Владимир Ткачев), 15:49 (5×4).

0:5 — Дмитрий Силантьев (Дерек Барак, Владимир Ткачев), 17:50 (5×4).

1:5 — Дмитрий Яшкин (Григорий Денисенко, Кирилл Семенов), 27:59 (5×5).

2:5 — Илья Карпухин (Алексей Пустозеров, Илья Сафонов), 38:43 (5×5).

3:5 — Кирилл Семенов (Илья Сафонов, Илья Карпухин), 55:47 (6×4).

3:6 — Никита Михайлис (Руслан Исхаков), 57:56 (5×6).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Дмитрий Силантьев («Металлург»)

Один из лучших игроков матча. Набрал 3 (2+1) очка, в том числе оформил дубль.

Дерек Барак («Металлург»)

Такие же статистические показатели и у американского форварда «Металлурга». Отметим, что именно он и открыл счет в матче.

Владимир Ткачев («Металлург»)

Сделал ассистентский хет-трик. Но пока так и не может открыть счет своим голам за «Металлург».

Послезавтра, 16 сентября, магнитогорцам предстоит сыграть «стальное дерби» с череповецкой «Северсталью». А затем команда вернется домой, где начнет подготовку к домашней серии из пяти матчей.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс» (Казань)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)